Karwa Chauth 2025: गर्भवती महिलाएं भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
कौन हैं अमिताव घोष जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए हुए हैं नॉमिनेट? जानें उनकी फेमस रचनाएं
फर्रखाबाद में प्राइवेट विमान क्रैश का वीडियो आया सामने, रनवे पर 400 मीटर दौड़ लगाने के बाद प्लेन का बिगड़ा बैलेंस
D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला
UPSSSC Mains Result 2025: जूनियर असिस्टेंट और कई दूसरे मेन्स परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे करें चेक
Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम
जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर जताया भरोसा, यहां देखें लिस्ट
Plane Crash News: उड़ान भरते समय क्रैश हो गया बिजनेसमैन का प्राइवेट जेट, बाल-बाल बची आधा दर्जन लोगों की जान
Bihar Election 2025: हर घर में देंगे 1 सरकारी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा- 20 दिन में बना देंगे कानून
इस राज्य ने समझा महिला कर्मचारियों का 'दर्द', हर साल मिलेंगी 12 एक्स्ट्रा छुट्टियां
भारत
प्राइवेट विमान में हादसे के वक्त मशहूर बियर फैक्ट्री के एमडी भी मौजूद थे. विमान रवने पर करीब 400 मीटर तक सही दौड़ा, लेकिन टायर में हवा कम की वजह से टेकऑफ से पहले अनियंत्रित हो गया.
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गुरुवार को एक प्राइवेट विमान हादसे का शिकार होते बाल-बाल बच गया. टेक ऑफ के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और झाड़ियों में जा घुसा. सूचना मिलने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए. गनीमत यह रही है कि हादसे में दो पायलट और सभी यात्री बाल-बाल बच गए.
प्राइवेट विमान में हादसे के वक्त मशहूर बियर फैक्ट्री के एमडी भी मौजूद थे. विमान रवने पर करीब 400 मीटर तक सही दौड़ा, लेकिन टायर में हवा कम की वजह से टेकऑफ से पहले अनियंत्रित हो गया.
#WATCH | Uttar Pradesh: A private aircraft lost control while taking off from the runway in Farrukhabad and collapsed in bushes nearby. The two pilots and passengers are safe.— ANI (@ANI) October 9, 2025
(Video Source: Police) pic.twitter.com/pWlZOl3rmG