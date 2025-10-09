फर्रखाबाद में प्राइवेट विमान क्रैश का वीडियो आया सामने, रनवे पर 400 मीटर दौड़ लगाने के बाद प्लेन का बिगड़ा बैलेंस

प्राइवेट विमान में हादसे के वक्त मशहूर बियर फैक्ट्री के एमडी भी मौजूद थे. विमान रवने पर करीब 400 मीटर तक सही दौड़ा, लेकिन टायर में हवा कम की वजह से टेकऑफ से पहले अनियंत्रित हो गया.

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गुरुवार को एक प्राइवेट विमान हादसे का शिकार होते बाल-बाल बच गया. टेक ऑफ के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और झाड़ियों में जा घुसा. सूचना मिलने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए. गनीमत यह रही है कि हादसे में दो पायलट और सभी यात्री बाल-बाल बच गए.

