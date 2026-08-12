थ्री स्टार होटल के रूम से ज्यादा न हो किराया... प्राइवेट हॉस्पिटल की महंगी फीस कैसे हो कम? संसद में पेश हुई रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार समिति ने बड़े शहरों में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए थ्री-स्टार होटल के किराए को मानक के तौर पर अनिवार्य करने का सुझाव दिया.

संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि बड़े शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल के रूम का किराया उसके आस-पास के थ्री स्टार होटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ता बनाने और लोगों के जेब खर्च को कम करने के लिए यह सुझाव दिया गया है. 7 अगस्त को राज्यसभा में समिति ने रिपोर्ट पेश की थी.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थाई समिति ने 176वीं रिपोर्ट पेश की. 'सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की किफायत और सुलभता' नाम की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के रूम का किराया किफायती करने की जरूरत है. रिपोर्ट में बड़े शहरों के अस्पतालों का खासतौर पर जिक्र किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार समिति ने बड़े शहरों में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए थ्री-स्टार होटल के किराए को मानक के तौर पर अनिवार्य करने का सुझाव दिया. रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्मल रूम के किराए में रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग, डिस्पोजेबल सामान, खाने और लॉन्ड्री का खर्च जोड़ा जा सकता है.

कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि सभी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल यानी उच्च-स्तरीय चिकित्सा संस्थान के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे किसी भी गंभीर या लंबे समय तक चलने वाले इलाज के खर्च का अनुमान पहले ही दे दें. कमेटी ने कहा कि हॉस्पिटल को मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च, उपलब्ध चैरिटी हेल्प और हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट्स को समझने में मदद करने के लिए खास तौर पर सहायक तैनात करने चाहिए.

समिति ने इस बात पर गौर किया कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का इस्तेमाल करते समय परिवारों को भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है और अस्पताल में भर्ती होने पर हर बार औसतन 34,064 रुपये का खर्च अपनी जेब से देना पड़ता है. कमेटी ने मेडिकल सुविधाओं की 10-13 प्रतिशत महंगाई और कमरे की कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग बिलिंग के तरीकों की ओर भी इशारा किया.

समिति ने प्राइवेट हॉस्पिटल में मानक प्रक्रियाओं के लिए कमरे के किराए से जुड़े महंगाई के मॉडल को खत्म करने और मनमाने ढंग से कीमतों में बदलाव को रोकने के लिए ट्रीटमेंट के मानक नियम और तरीके लागू करने का सुझाव दिया.

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