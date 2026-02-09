PM CARES समेत वो 3 फंड जिसपर संसद में नहीं पूछ सकते हैं कोई सवाल, PMO के निर्देश पर सियासी संग्राम तेज

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि PM CARES, PMNRF और NDF से जुड़े सवाल संसद में नहीं उठाए जाएं. विपक्ष ने इसे संसद की भूमिका और सांसदों के अधिकारों पर हमला बताया है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने लोकसभा सचिवालय को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि PM CARES फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF) से जुड़े किसी भी तरह के सवाल लोकसभा में स्वीकार नहीं किए जाएं. इस निर्देश के बाद संसद की भूमिका, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे सांसदों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश बताया है.

PMO ने लोकसभा सचिवालय को दी जानकारी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, PMO ने 30 जनवरी को लोकसभा सचिवालय को यह जानकारी दी थी. PMO का तर्क है कि ये तीनों फंड पूरी तरह से लोगों के स्वैच्छिक दान से बने हैं और इनमें भारत सरकार के कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया (CFI) से कोई राशि नहीं दी जाती. इसलिए इन्हें सरकार की सीधी जिम्मेदारी या नियंत्रण में नहीं माना जा सकता. PMO ने लोकसभा के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि नियम 41(2)(viii) और 41(2)(xvii) के तहत ऐसे विषयों पर सवाल नहीं पूछे जा सकते जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर न हो. इसके अलावा ऐसे संगठनों और व्यक्तियों से जुड़े हों जिनकी जवाबदेही सीधे सरकार को न हो. इसी आधार पर कहा गया है कि यदि कोई सांसद प्रश्नकाल, जीरो आवर नोटिस या स्पेशल मेंशन के जरिए इन फंडों पर जानकारी मांगता है, तो उसकी मांग को खारिज किया जा सकता है.

क्या सरकार कुछ छिपाना चाहती है?

इस फैसले के सामने आते ही विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस पार्टी ने इसे संसद का अपमान और तानाशाही कदम बताया है. पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी सदस्य को इन फंडों पर सवाल पूछने की इजाजत न दी जाए. कांग्रेस का कहना है कि सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें जनहित से जुड़े सवाल पूछने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. कांग्रेस ने सरकार से कई सवाल भी उठाए हैं. पार्टी ने पूछा है कि अगर ये फंड जनता के पैसे से बने हैं, तो सरकार उनके इस्तेमाल पर जवाब क्यों नहीं देना चाहती. क्या सरकार कुछ छिपाना चाहती है? और क्या अब संसद सरकार की जवाबदेही तय करने की जगह सिर्फ औपचारिक मंच बनकर रह जाएगी?

“𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐌 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐒 𝐅𝐮𝐧𝐝, 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫’𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐞𝐟 𝐅𝐮𝐧𝐝 (𝐏𝐌𝐍𝐑𝐅), 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐮𝐧𝐝 (𝐍𝐃𝐅) 𝐜𝐚𝐧𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭.”



क्या है ये फंड?

PM CARES फंड की शुरुआत 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी. इसका मकसद आपात स्थितियों में राहत के लिए दान जुटाना था. यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत रजिस्टर्ड है. 2022-23 के अंत तक इस फंड में करीब 6,283 करोड़ रुपये जमा थे. सरकार का कहना है कि यह किसी कानून या संविधान के तहत नहीं बना है और इसलिए RTI के दायरे में नहीं आता. सुप्रीम कोर्ट भी इसे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से अलग मान चुका है.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)

PMNRF की स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी. शुरुआत में इसका उद्देश्य विभाजन के बाद आए शरणार्थियों की मदद करना था. अब इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं, बड़े हादसों और दंगों जैसी स्थितियों में पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए किया जाता है. यह भी पूरी तरह दान पर आधारित फंड है.

राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF)

राष्ट्रीय रक्षा कोष का इस्तेमाल सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा उनके परिवारों की सहायता के लिए किया जाता है. इसे एक समिति संचालित करती है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और रक्षा, वित्त व गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं. यह फंड भी मुख्य रूप से दान पर ही निर्भर है.

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

गौरतलब है कि, PM CARES फंड को लेकर पहले भी पारदर्शिता और ऑडिट को लेकर सवाल उठते रहे हैं. विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना रहा है कि इतने बड़े फंड पर संसद या CAG की निगरानी होनी चाहिए. हालांकि सरकार का रुख लगातार यही रहा है कि ये सरकारी फंड नहीं हैं, बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इसलिए संसद में इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते.

