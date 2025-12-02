FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

PMO: प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला नाम, जानें अब किस नई पहचान से जाना जाएगा; राजभवन को भी मिला नया नाम

मोदी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को नई सोच के साथ बदलते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम ‘सेवा तीर्थ’ और राजभवनों का नाम ‘लोक भवन’ कर दिया है. यह बदलाव सत्ता के बजाय सेवा और जिम्मेदारी पर जोर देता है.

राजा राम

Updated : Dec 02, 2025, 05:30 PM IST

PMO: प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला नाम, जानें अब किस नई पहचान से जाना जाएगा; राजभवन को भी मिला नया नाम

प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला नाम

मोदी सरकार देश के प्रशासनिक ढांचे में गहरी सोच के साथ बदलाव ला रही है. सरकार का मकसद यह दिखाना है कि शासन का लक्ष्य सत्ता नहीं, बल्कि जनता की सेवा और जिम्मेदारी है. इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे नए प्रधानमंत्री कार्यालय को अब ‘सेवा तीर्थ’ नाम दिया गया है. यह नाम इस सोच को मजबूत करता है कि यह जगह शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा का स्थल है.इसके साथ ही देशभर के राजभवनों को भी नया नाम दिया जा रहा है. अब राजभवनों को ‘लोक भवन’ कहा जाएगा. 

इसके पीछे एक स्पष्ट संदेश

दरअसल, सरकार मानती है कि ये भवन सत्ता का प्रतीक न होकर जनता के लिए काम करने वाली संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करें. यह बदलाव प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक स्पष्ट संदेश छिपा है कि पद से ज्यादा कर्तव्य महत्वपूर्ण है. बीते कुछ वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदले हैं, ताकि शासन की नई सोच को सामने लाया जा सके. राजपथ का नाम बदले जाने के बाद वह ‘कर्तव्य पथ’ बन गया. प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम 2016 में ‘लोक कल्याण मार्ग’ रखा गया ताकि ये स्थान जनता के हित और कल्याण की भावना से जुड़ें. 

यह भी पढ़ें: भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

कर्तव्य और पारदर्शिता की दिशा में.. 

नया पीएमओ कॉम्प्लेक्स ‘सेवा तीर्थ’ इस विचार का विस्तार है. इसे इस सोच के साथ डिजाइन किया गया है कि यहां होने वाला हर निर्णय भारत के हित, सेवा और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित हो. वहीं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम ‘कर्तव्य भवन’ रखा गया है, जो इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि प्रशासन जनता से किए गए वादों के प्रति जवाबदेह है. ये बदलाव सिर्फ इमारतों के नाम बदलने तक सीमित नहीं हैं. सरकार का दावा है कि यह देश की गवर्नेंस संस्कृति में एक बड़े वैचारिक परिवर्तन का हिस्सा है. लोकतंत्र अब शक्ति और स्टेटस से हटकर सेवा, कर्तव्य और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ रहा है. 

यह भी पढ़ें: भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

