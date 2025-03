प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करते नजर आए. इस दौरन पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला.

पीएम मोदी तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. इस दौरान वो गुजरात के गिर नेशनल पार्क पहुंचे. सूट पहने, कैमरा लिए, सिर पर टोपी लगाए पीएम मोदी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. दरअसल, पीएम मोदी गुजरात के सासन गिर में 'विश्व वन्यजीव दिवस' के दौरान पहुंचे. उन्होंने खुली जीप में गिर नेशनल पार्क की लॉयन सफारी की.

पीएम मोदी ने पोस्ट किया वीडियो

पीएम मोदी ने 'X' पर वीडियो शेयर कर लिखा है कि 'विश्व वन्यजीव दिवस' पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं. प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें! हम वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर भी गर्व करते हैं.

Today, on #WorldWildlifeDay, let’s reiterate our commitment to protect and preserve the incredible biodiversity of our planet. Every species plays a vital role—let’s safeguard their future for generations to come!



We also take pride in India’s contributions towards preserving… pic.twitter.com/qtZdJlXskA

— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय गुजरात यात्रा पर हैं. वो शनिवार की रात 8 बजे जामनगर पहुंचे. जामनगर एयरपोर्ट से पायलट हाउस तक रोड शो किया और इसके बाद पीएम मोदी ने पायलट हाउस में ही रात में आराम किया. रविवार सुबह 11 बजे जामनगर में स्थित रिलायंस ग्रुप द्वारा संचालित पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र 'वनतारा' पहुंचे. सोमवार को तीसरे दिन नरेंद्र मोदी ने गिर नेशनल पार्क में सफारी का आनंद लेकर अपने दिन की शुरुआत की.

