PM Modi Speech: 'परिसीमन के बहाने विभाजन की राजनीति कर रहा विपक्ष...', बोले पीएम मोदी

PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात 8.30 बजे देश को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने देश की माताओं-बहनों से क्षमा मांगी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात 8.30 बजे से देश को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान PM मोदी ने माताओं-बहनों से माफी मांगी है. उन्होंने इस संबोधन में नारीशक्ति की बात की है और विपक्षी दल को भी आड़े-हाथ लिया है. दरअसल, सरकार के समर्थन के बाद भी विपक्ष के विरोध के कारण महिला आरक्षण विधेयक बिल संसद पास नहीं हो सका था. इस बिल के विरोध में 230 संसदों ने वोट किया था.

‘बिल गिरा मुझे बहुत दुख हुआ’ बोले-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिन जब संसद में बिल गिरा तो उन्हें बेहद दुख हुआ. उन्होंने कहा कि विपक्ष सब तालियां बजा रहा था.

पीएम मोदी ने कहा कि देश का कल्याण हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए राजनीतिक लाभ, देश के कल्याण से भी बड़ा, प्राथमिकता बन जाता है, तो इसका बोझ देश की महिलाओं को उठाना पड़ता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ. देश की नारी शक्ति को कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का बोझ उठाना पड़ा.

नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान नहीं- PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती है. इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी. ससंद में नारीशक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है. वो नारीशक्ति को For Granted ले रहे हैं.

My address to the nation. https://t.co/2Vyx15A4rx — Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2026

‘बिल गिरा मुझे बहुत दुख हुआ’-PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिन जब संसद में बिल गिरा तो उन्हें बेहद दुख हुआ. उन्होंने कहा कि विपक्ष सब तालियां बजा रहा था.

माताओं-बहनों से क्षमा मांगता हूं- PM मोदी

हमारे भरसक प्रयास के बावजूद नारी शक्ति संशोधन पास नहीं हो पाया, मैं देश की माताओं-बहनों से क्षमा मांगता हूं.

महिला आरक्षण बिल पर घमासान

सरकार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था और उसे संसद में पास कराने की पूरी कोशिश भी की. लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया, जिसके बाद संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका. इस बिल के तहत संसद और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना है. इसके अलावा लोकसभा की सीटों की सख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना है. इस बिल के पक्ष में 298 संसदों ने वोट किया था, जबकि 230 संसदों ने इसका विरोध किया.

1 - शुक्रवार, 17 अप्रैल को सरकार महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लेकर आई थी, जो लोकसभा में गिर गए हैं. पिछले 12 साल में ये पहली बार है जब सदन में PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की ओर से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो.

2 - इसके लिए सदन में दो दिन की बहस के बाद शुक्रवार शाम मतदान हुआ था, संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाले क़ानून में संशोधन और डीलिमिटेशन से जुड़े बिलों के समर्थन में 298 मत पड़े, वहीं इसके विरोध में कुल 230 मत पड़े थे.

3- इस बिल पर कुल 528 वोट पड़े थे, मतदान के आंकड़ों के हिसाब से यह संविधान संशोधन बिल पारित कराने के लिए सरकार को 352 वोट की जरूरत थी. लेकिन, 54 वोटों से महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) और डीलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया. इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था.

4 - इसके बाद सरकार ने बाकी दो बिल वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किए, इसमें एक बिल परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 था और दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026. इन दोनों ही बिल पर सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया था.

5 - परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 पर वोटिंग न कराने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों पहले बिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर अलग से वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से