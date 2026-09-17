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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

PM Modi का 76वां जन्मदिन: देश भर में शुरू हुआ 'सेवा संकल्प अभियान', जानिए क्या है महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों का पूरा प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक सेवा संकल्प बाइक यात्रा की शुरुआत की जाएगी. इस यात्रा को देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे. 

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Nitin Sharma

Updated : Sep 17, 2026, 09:35 AM IST

PM Modi का 76वां जन्मदिन: देश भर में शुरू हुआ 'सेवा संकल्प अभियान', जानिए क्या है महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों का पूरा प्लान

Credit Image-Social Media

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आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के 76वें साल में प्रवेश कर चुके हैं. दुनियाभर से उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे मेगा अभियान की शुरुआत की है, जो सामान्य राजनीतिक आयोजनों से अलग है. इसके साथ ही आज देश के कई इलाकों में आज भाजपा कार्यकर्ता तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जो एक महीने तक चलेंगे. इनमें सेवा संकल्प अभियान से लेकर आशीर्वाद का दिया शामिल है. 

वडनगर से वाराणसी तक निकलेगी खास बाइक रैलियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी ने देश के सांस्कृतिक और राजनीतिक मानचित्र को आपस में जोड़ने का अनूठा खाका खींचा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के जन्मस्थान वडनगर गुजरात से इस अभियान का आगाज किया है, जबकि दूसरी ओर वाराणसी उनकी लोकसभा सीट से भी विशेष रैलियां और कार्यक्रम शुरू किये गये हैं. इस आयोजन का मकसद देश के दूर-दराज के इलाकों को सीधे तौर पर राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा और सांस्कृतिक एकता के सूत्र से बांधना है.

एक महीने तक चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान'

पीएम मोदी से शुरू होने जा रहा भाजपा का सेवा संकल्प ​अभियान सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एक महीने चलेगा. इस दौरान देश भर में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैंप और व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जा रही है. भाजपा पार्टी का लक्ष्य इन गतिविधियों के जरिये समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखना और उन्हें मजबूत करना है.

सार्वजनिक जीवन के 25 साल और प्रशासनिक मील का पत्थर

इस साल अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सार्वजनिक पद पर रहते हुए पूरे 25 साल हो जाएंगे. नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 में सीएम बने थे. इसके बाद 2014 में पीएम बनें. प्रधानमंत्री 25 साल के सफर में देश का नेतृत्व कर रहे हैं. राजनीतिक एक्सपर्ट्स की मानें तो यह अभियान सिर्फ राजनीतिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह इस बात का जनता के बीच अकादमिक और सामाजिक लेखा-जोखा पेश करने का माध्यम है कि कैसे ढाई दशकों के प्रशासनिक अनुभव ने देश की नीतिगत प्राथमिकताओं को पूरी तरह बदल दिया है.

शाम को जलेगा आशीर्वाद का दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को और खास बनाने के लिए बीजेपी आज कई कार्यक्रम कर रही है. इसी में से एक आशीर्वाद का दिया भी शामिल है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने देशवासियों से अपील की है कि वे 17 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने घरों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाएं. इस दौरान PM मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील की है.  इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कर्मियों और जमीनी स्तर के उन तमाम योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो देश के विकास में खामोशी से अपना सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं.

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