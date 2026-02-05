रोज 2 किलो गाली खाता हूं… धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे PM मोदी, जानिए भाषण की बड़ी बातें

बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने देश की तेज विकास दर, युवा आबादी, वैश्विक भरोसे और आर्थिक सुधारों का जिक्र किया. साथ में उन्होंने विपक्ष पर भी तीखे सवाल उठाए.

संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में जवाब दिया. विपक्ष के शोर-शराबे के बीच पीएम मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति, युवाओं की भूमिका, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख और सरकार के सुधारों को प्रमुखता से रखा. उन्होंने कहा कि भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है और अब रुकने या पीछे देखने का समय नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर लक्ष्य हासिल करने का वक्त है.

देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया. विपक्ष की नारेबाजी के बीच उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर वर्ग इस बदलाव को महसूस कर रहा है. पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर भी तंज कसा. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र का जिक्र करते हुए उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि अगर वे बैठकर भी नारे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पीछे कई युवा नेता मौजूद हैं. जिसके बाद सदन में कुछ देर तक शोर का माहौल बना रहा.

रोज़ करीब दो किलो गालियां खाता हूं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष की ओर से किए जाने वाले व्यक्तिगत हमलों पर अपने खास अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने व्यंग्य के साथ कहा कि लोग अक्सर उनसे उनकी अच्छी सेहत और लगातार बनी रहने वाली ऊर्जा का राज पूछते हैं. इस पर मुस्कुराते हुए पीएम मोदी बोले, "मेरी सेहत का राज यही है कि मैं रोज़ करीब दो किलो गालियां खाता हूं."



युवा भारत देश के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का हवाला देते हुए कहा कि उसमें देश के मध्यम वर्ग, गरीबों, गांवों, किसानों, महिलाओं, विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों को विस्तार से रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह अभिभाषण भारत की प्रगति की सामूहिक आवाज है और आने वाले समय के लिए प्रेरणा देता है. अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत की जनसांख्यिकी को बड़ी ताकत बताया. उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के कई विकसित देश तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं, वहीं भारत एक युवा देश के रूप में उभर रहा है. युवा आबादी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभा रही है. उन्होंने कहा कि सपनों, संकल्प और सामर्थ्य से भरा यह युवा भारत देश के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है.

वैश्विक स्तर पर भारतीय टैलेंट की मांग बढ़ी

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की प्रतिभा को गंभीरता से देख रही है. वैश्विक स्तर पर भारतीय टैलेंट की मांग बढ़ी है और भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में पहचाना जा रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत समाधान देने वाला देश बनकर उभरा है और कई देशों के लिए उम्मीद की किरण है. अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जबकि आज तीसरे स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि ऊंची विकास दर और नियंत्रित महंगाई भारत की बड़ी उपलब्धि है, खासकर उस दौर में जब कई देश कोविड के बाद की चुनौतियों से जूझ रहे हैं.

दुनिया एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और इस बदलाव में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने भारत को विश्व बंधु बताते हुए कहा कि देश अब वैश्विक कल्याण में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है. व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में कई अहम देशों के साथ व्यापार सौदे किए हैं. यूरोपीय संघ के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता इसका बड़ा उदाहरण है, जिससे दुनिया को भारत की आर्थिक स्थिरता और क्षमता पर भरोसा मिला है.

देश अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की बड़ी ऊर्जा पिछली गलतियों को सुधारने में लगी रही है. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने सुधार, प्रदर्शन और बदलाव की नीति अपनाई है और देश अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है. एमएसएमई और पीएसयू पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एमएसएमई नेटवर्क आज दुनिया का भरोसा जीत रहा है. कई बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट्स में भारतीय इकाइयों की भूमिका बढ़ी है. उन्होंने कहा कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों को कभी बोझ माना जाता था, वे आज रिकॉर्ड मुनाफा और रोजगार दे रहे हैं और 'मेक इन इंडिया' को नई रफ्तार दे रहे हैं.

