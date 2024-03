Sudha Murty Rajya Sabha: राज्यसभा के लिए नामित की गईं सुधा मूर्ति, PM मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाजसेवी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाजसेवी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए तमाम सामाजिक कार्य करने वाली सुधा मूर्ति को पिछले ही साल पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया के जरिए उनके तमाम इंटरव्यू भी खूब चर्चा में रहे हैं. वह लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं

पीएम मोदी ने अपने X पोस्ट में लिखा है, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत की राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है. सामाजिक कार्य, जन कल्याण और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक है. राज्यसभा में उनकी मौजूदगी हमारी 'नारी शक्ति' का मजबूत उदाहरण है. हमारे देश के निर्माण में यह महिलाओं की क्षमता और शक्ति को दर्शाता है. मैं उन्हें एक बेहतर संसदीय कार्यकाल की अग्रिम बधाई देता हूं."

यह भी पढ़ें- कौन हैं सुधा मूर्ति जिन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया राज्यसभा सदस्य, जानिए इनके बारे में

PM Narendra Modi tweets, "I am delighted that the President of India has nominated Sudha Murty to the Rajya Sabha. Sudha Ji's contributions to diverse fields including social work, philanthropy and education have been immense and inspiring. Her presence in the Rajya Sabha is a… pic.twitter.com/DuV8dZb4oT

कौन हैं सुधा मूर्ति?

सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षाविद, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वह इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में कई सामाजिक कार्य करती रहती हैं. उनका जन्म 19 अगस्त, 1950 को भारत के कर्नाटक के हावेरी के शिग्गांव में हुआ था. उन्होंने इंफोसिस के सह-संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ति से शादी की है. अपने विचारों, इंटरव्यू और सादगी के लिए वह खूब चर्चा में भी रहती हैं.

यह भी पढ़ें- National Creators Award: PM मोदी के हाथों कौन-कौन हुआ सम्मानित, देखें पूरी लिस्ट

सुधा मूर्ति ने कई पुस्तकें लिखी हैं जो भारतीय संस्कृति के लोकाचार को दर्शाती हैं. इसके अलावा वह कई सामाजिक सुधारों और नवाचार पहलों में शामिल रही हैं. उन्होंने 3,000 सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास में मदद करने में भी दशकों तक काम किया है. 2006 में उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2023 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.

राज्यसभा के कुल 250 सदस्य होते हैं. इसमें से 238 सदस्य चुनावों के जरिए आते हैं. वहीं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी ओर से नॉमिनेट करते हैं. इसके लिए कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को चुना जाता है. भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के नामित सदस्य रहे हैं. मौजूदा समय में धावक पी टी उषा, शिक्षाविद सतनाम सिंह संधू और पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई जैसी शख्सियतें राज्यसभा के नामित सदस्य हैं.

DNA हिंदी अब APP में आ चुका है. एप को अपने फोन पर लोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

देश-दुनिया की Latest News, ख़बरों के पीछे का सच, जानकारी और अलग नज़रिया. अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर.