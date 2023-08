President Election Results 2022: द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद आया यशवंत सिन्हा का पहला रिएक्शन, बोले-उम्मीद करता हूं कि...

डीएनए हिंदी: राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत हुई है और वो अब देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी. पहले दूसरे और तीसरे सभी राउंड में मुर्मू की जीत एकतरफा रही है. मुर्मू से चुनावों में हार के बाद विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने इस जीत के लिए द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और उम्मीद करता हूं कि एक बेहतरीन संविधान रक्षक साबित होंगी.

यशवंत सिन्हा ने कहा, "मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में उनकी जीत पर द्रौपदी मुर्मू को दिल से बधाई देता हूं. मुझे और हर भारतीय को उम्मीद है कि 15 वें राष्ट्रपति के रूप में वह बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में काम करेंगी. मैं देशवासियों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें जीत की बधाई दी है. उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे दोनों ने मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी और सभी का आभार भी जताया है. गौरतलब है कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया था.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets and congratulates #DroupadiMurmu on being elected as the new President of the country. BJP national president JP Nadda is also present.



Visuals from her residence in Delhi. pic.twitter.com/c4ENPKOWys