President Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल, चेन्नई भेजे गए गोवा के 5 MLA

डीएनए हिंदी: गोवा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों (Goa Congress MLA) के बागी होने की आशंका के बीच पार्टी ने अपने 11 में से 5 विधायकों को चेन्नई (Chennai) भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक विधानसभा की कार्रवाई खत्म होते ही पांचों विधायकों को चेन्नई के लिए रवाना कर दिया गया था. गौरतलब है कि कांग्रेस के इस फैसले को अपने विधायकों को राष्ट्रपति चुनावों (President Election 2022) में क्रॉस वोटिंग करने से रोकने और डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनावों को लेकर मतदान होना है. ऐसे में कांग्रेस को डर है कि गोवा कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकतें है. वहीं दावे यह भी किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी से संपर्क में भी हैं. कांग्रेस पार्टी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुट गई है और इसी रणनीति के तहत ही इन विधायकों को चेन्नई भेजा गया है और माना जा रहा है कि इन सभी को अब मतदान के दिन सोमवार को ही गोवा वापस लाया जाएगा.

Five Goa Congress MLAs- Carlos Alvares Ferreira, Sankalp Amonkar, Yuri Alemao, Rodolfo Fernandes and

Altone D’Costa flew to Chennai yesterday after the Assembly session. They will come to Goa on July 18 to vote for the Presidential elections: Sources