राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM G बिल को मंजूरी दी

भारत

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना विकसित भारत G RAM G बिल, मनरेगा को करेगा रिप्लेस

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विकसित भारत G RAM G बिल कानून बन गया है. यह 2026 से लागू होगा और मनरेगा की जगह लेकर ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगा.

राजा राम

Updated : Dec 21, 2025, 05:47 PM IST

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना विकसित भारत G RAM G बिल, मनरेगा को करेगा रिप्लेस

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार के नए कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल 2025 अब आधिकारिक तौर पर कानून बन चुका है. यह नया कानून लंबे समय से लागू मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी करेगा. सरकार का दावा है कि इससे गांवों में आय सुरक्षा और रोजगार दोनों मजबूत होंगे. 

न्यूनतम 125 दिन का वैधानिक मजदूरी रोजगार देने की गारंटी

दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार, 21 दिसंबर को विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल 2025 को मंजूरी दे दी. इससे पहले यह बिल संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका था. राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही यह प्रस्ताव अब कानून का रूप ले चुका है. नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 125 दिन का वैधानिक मजदूरी रोजगार देने की गारंटी होगी. अभी तक मनरेगा के तहत यह सीमा 100 दिन थी. सरकार का मानना है कि रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी से ग्रामीण आय में सुधार होगा और पलायन पर भी असर पड़ेगा. 

1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी

सरकार इस कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी कर रही है. इसके लागू होते ही करीब 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह यह नया कानून ले लेगा. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, यह बिल ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि गांवों में टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी है, जिससे लंबे समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके. 

यह भी पढ़ें: Indian Railways: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेन से सफर होगा थोड़ा महंगा, इस दिन से होंगे नए रेट लागू

 

रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी

कानून में यह भी साफ किया गया है कि इच्छुक ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी. मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा. यदि तय समयसीमा में भुगतान नहीं होता है, तो लाभार्थियों को देरी के लिए मुआवजा देने का भी प्रावधान रखा गया है. सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
 

