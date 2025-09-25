इस आलीशान ट्रेन से मथुरा-वृंदावन आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, किराया जान उड़ जाएंगे होश!

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मथुरा-वृंदावन यात्रा के लिए रेलवे ने खास इंजताम किया है, जानें किस ट्रेन से राष्ट्रपति यह यात्रा करेंगी और कैसे यह इंग्लैंड की रॉयल स्कॉट्समैन और यूरोप की ओरिएंट एक्सप्रेस जैसी दुनिया की प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेनों से भी बेहतर है...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मथुरा-वृंदावन आएंगी. इस विशेष यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने आलीशान महाराजा एक्सप्रेस को 'राष्ट्रपति विशेष ट्रेन' के रूप में तैयार किया है. यह ट्रेन नई दिल्ली से मथुरा तक चलेगी. महाराजा एक्सप्रेस दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक है. आमतौर पर इसे आईआरसीटीसी सर्दियों में लग्जरी यात्रा का अनुभव चाहने वाले पर्यटकों के लिए चलाता है.

महाराजा एक्सप्रेस के बारे में खास बातें

महाराजा एक्सप्रेस न केवल भारत में बल्कि दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक है. यह ट्रेन चार शानदार टूर पैकेज प्रदान करती है जो उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में एक शाही यात्रा मुहैया कराता है. इनमें 'इंडियन पैनोरमा', 'द इंडियन स्प्लेंडर', 'द हेरिटेज ऑफ इंडिया' और 'ट्रेजर ऑफ इंडिया' शामिल हैं. पहली तीन ट्रेनें 6 रात, 7 दिन के टूर पैकेज देती हैं, जबकि 'ट्रेजर ऑफ इंडिया' 3 रात, 4 दिन का टूर कराती है.

यह भी पढ़ें- कहां है भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी? फिर से उगलने लगा आग

ये ट्रेनें यात्रियों को न केवल आगरा के ताजमहल, जयपुर के किलों और महलों, उदयपुर की झीलों बल्कि रणथंभौर के टाइगर रिजर्व और जंगल सफारी का भी आनंद लेने का मौका देती हैं. महाराजा एक्सप्रेस को इंग्लैंड की रॉयल स्कॉट्समैन और यूरोप की ओरिएंट एक्सप्रेस जैसी दुनिया की प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेनों से भी बेहतर दर्जा दिया गया है.

महाराजा एक्सप्रेस के बारे में कुछ रोचक तथ्य

महाराजा एक्सप्रेस का संचालन इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन करता है. भारतीय रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि महाराजा एक्सप्रेस में आपकी यात्रा को शाही अनुभव बनाने के लिए सभी विलासिता की सुविधाएं मौजूद हों. महाराजा एक्सप्रेस में 23 डिब्बे हैं, जिनमें से प्रत्येक भारतीय राजसी महलों की याद दिलाता है. ट्रेन में दो शानदार पेंट्री भी हैं, जहां यात्रियों को खाने-पीने का विकल्प मिलता है. ट्रेन में कुल 43 केबिन, एक एग्ज़ीक्यूटिव लाउंज और एक स्मारिका की दुकान है.



यात्री विभिन्न प्रकार के केबिनों में से चुन सकते हैं जिनमें एलसीडी टीवी से लेकर डीवीडी प्लेयर, इंटरनेट एक्सेस, इन-हाउस मूवीज और लाइव टेलीविजन जैसी सभी सभी सुविधाएं मौजूद होती हैं, जो इस सफर को यादगार बनाती हैं.

यह भी पढ़ें- कौन हैं Indian Armed Forces के मेडिकल विंग की पहली महिला बॉस?

सभी केबिनों और पब्लिक एरिया में बड़ी खिड़कियां हैं जिससे यात्री बाहर के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. इसमें दो बेहतरीन डायनिंग पैलेस मयूर महल और रंग महल हैं. जहां एक समय में 42 मेहमान ठहर सकते हैं. शराब पीने वालों के लिए यहां वाइन, बीयर और दूसरी ड्रिंक्स के साथ-साथ कुछ विदेशी ड्रिंक्स भी उपलब्ध हैं.

महाराजा एक्सप्रेस का टूर पैकेज

इंडियन पैनोरमा का टूर पैकेज-

यह टूर पैकेज 6 रात, 7 दिन की यात्रा है, जो दिल्ली से शुरू होकर जयपुर, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, ओरछा, खजुराहो, वाराणसी होते हुए वापस दिल्ली में समाप्त होगी. यह टूर पैकेज 8 दिन, 7 रातों की यात्रा है, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू होती है. रेलवे कर्मचारियों यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं. मुंबई से यह ट्रेन अजंता पहुंचती है, फिर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर और फतेहपुर सीकरी (आगरा) होते हुए दिल्ली लौटती है.

ट्रेजर ऑफ इंडिया का टूर पैकेज-

यह 4 दिन, 3 रातों की यात्रा दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होती है. दिल्ली से ट्रेन आगरा होते हुए राजस्थान पहुंचती है, जहां से यह रणथंभौर, गुलाबी नगर जयपुर और फिर वापस दिल्ली पहुंचती है.

द इंडियन स्प्लेंडर का टूर पैकेज-

8 दिन और 7 रातों की यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर आगरा, रणथंभौर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, बालासिनोर और मुंबई होते हुए आगे बढ़ती है. इस यात्रा के दौरान यात्री रेगिस्तान से लेकर विभिन्न किलों और महलों तक भारत की संस्कृति और विरासत की झलकियां देखने का आनंद लेते हैं.

महाराजा एक्सप्रेस का शाही किराया

भारत की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस 2010 में शुरू हुई थी. यह ट्रेन देश के कुछ सबसे रोमांचक और शाही स्थानों से होकर गुजरती है. इस शाही ट्रेन का किराया प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये से 1,25,000 रुपये तक है, जबकि प्रेसिडेंशियल सुइट का किराया 18,97,120 रुपये है. अगर आप भी इस लग्जरी सफर का आनंद लेना चाहते हैं तो महाराजा एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना मनचाहा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.