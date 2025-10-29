FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल

मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...

Dry Cough Remedies: रात की सूखी खांसी से हैं परेशान तो अपना लें ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी राहत

8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले

भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी, जानें बनाने में कितना आया खर्च

कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत

वजन घटाने से लेकर मुंह की बदबू हटाने तक, इस 1 ड्रिंक से आपको मिलेंगे अनगिनत फायदे

राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास

Thamma Box Office Collection: ‘थामा’ ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल

चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल

IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल

मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...

मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले

8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले

कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत

कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

Homeभारत

भारत

राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है. इससे पहले वह असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुकी हैं, यहां देखें तस्वीरें...

Latest News

IANS

Updated : Oct 29, 2025, 03:26 PM IST

राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन पहुंचने के कुछ ही देर बाद राफेल लड़ाकू विमान में 30 मिनट की उड़ान भरी. एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने भी उसी एयरबेस से एक अलग विमान में उड़ान भरी.

राष्ट्रपति 29 अक्टूबर बुधवार को हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन पहुंची थीं. यहां उन्होंने वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान 'राफेल' में सॉर्टी यानी उड़ान भरी. इस दौरान राष्ट्रपति ने फाइटर पायलट सूट व दूसरे जरूरी उपकरण पहने. यह अवसर भारतीय वायुसेना के लिए गौरव का क्षण रहा. अंबाला भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है. यह एयरफोर्स स्टेशन राफेल लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की तैनाती का एक प्रमुख केंद्र भी है. यही कारण है कि इसे भारत की हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है.

इससे पहले सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से भी उड़ान भर चुकी हैं राष्ट्रपति

यह पहला मौका नहीं है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के किसी फाइटर जेट में सवार हुई हों. राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. उस समय उन्होंने भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ अनुभव साझा करते हुए वायुसेना की दक्षता, अनुशासन और समर्पण की सराहना की थी.

रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 'राफेल' में राष्ट्रपति की यह उड़ान भारतीय वायुसेना की आधुनिकता, क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा प्रयासों का प्रतीक है. गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन भारत की राष्ट्रपति, भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी हैं. राफेल फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से खरीदा गया है. वायुसेना के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए भी राफेल की खरीद की जा रही है. भारत और फ्रांस के बीच 'राफेल मरीन' लड़ाकू विमानों का सौदा तय हो चुका है. राफेल मरीन विमानों की खरीद के लिए यह सरकार-से-सरकार की डील है.

भारत-फ्रांस के बीच 'राफेल मरीन' डील

इस डील के तहत फ्रांस द्वारा भारतीय नौसेना को मरीन (एम) श्रेणी के 26 राफेल विमानों की आपूर्ति की जाएगी. तय सौदे के मुताबिक भारतीय नौसेना को फ्रांस द्वारा 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डिलीवरी दी जाएगी. इनमें से 22 फाइटर जेट सिंगल-सीटर होंगे. वहीं नौसेना को चार ट्विन-सीटर वेरिएंट के ट्रेनिंग राफेल विमानों की डिलीवरी भी की जाएगी.

गौरतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी. सीसीएस से मिली इस मंजूरी के बाद यह डील हुई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल
चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल
IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल
IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल
मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...
मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...
Dry Cough Remedies: रात की सूखी खांसी से हैं परेशान तो अपना लें ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी राहत
रात की सूखी खांसी से हैं परेशान तो अपना लें ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी राहत
भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी, जानें बनाने में कितना आया खर्च
भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी, जानें बनाने में कितना आया खर्च
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले
कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत
कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस
अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस
1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 
1 नवंबर को भगवान विष्णु के जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE