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Shaurya Chakra Award 2026: घाटी में आधी रात का वो ऑपरेशन, जिसके लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को मिला शौर्य चक्र

लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर ने घाटी में घने जंगल के बीच आधी रात ऑपरेशन चलाकर ए++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया. इस दौरान उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व भी किया. भारी संख्या में शस्त्र बरामद किये.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 09, 2026, 03:22 PM IST

Shaurya Chakra Award 2026: घाटी में आधी रात का वो ऑपरेशन, जिसके लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को मिला शौर्य चक्र

Shaurya Chakra Award 2026 Suraj Parashar

(Photo Credit Social Media)

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    जम्मू कश्मीर की घाटी में साल 2024 नवंबर की सर्द अंधेरी रात को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर ने अपनी टीम के साथ एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें उन्हेंने बड़े आतंकवादी को मार गिराया. इसमें उन्होंने न सिर्फ खुद विरदता दिखाई, उन्होंने अपने साहस और टीम का नेतृत्व कर अंधेरी रात से लेकर सूर्योदय तक ऑपरेशन को अंजाम दिया. इसी के लिए नौसना अधिकारी Lieutenant Commander Suraj Parashar को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया. 

    अंधेरी रात में चुंटावाड़ी में चलाया ऑपरेशन

    यह बहादुरी भरा ऑपरेशन 5 और 6 नवंबर 2024 की रात जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चुंटावाड़ी गांव में चलाया गया था. सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी इलाके में छिपे हुए हैं. इसके बाद सेना, नौसेना और अन्य सुरक्षा बलों ने संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया.

    आतंकवादियों ने शुरू की फायरिंग

    ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर ने तेजी से स्थिति को समझते हुए अपनी टीम को सुरक्षित रखते हुए मोर्चा संभाला. उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी, जहां से आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी.

    सूरज पराशर ने संभाला मोर्चा

    इसी दौरान एक आतंकवादी घेरा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा. जवाबी कार्रवाई में कुछ जवानों को मामूली चोटें भी आईं. खतरे को देखते हुए सूरज पराशर ने सटीक निशाना लगाकर दूसरे छिपे आतंकवादी पर फायरिंग की. साथ ही पूरे ऑपरेशन में टीम का लगातार नेतृत्व करते रहे. उनकी रणनीति और साहस के चलते रात करीब 8 बजकर 25 मिनट पर एक ए++ श्रेणी का विदेशी आतंकवादी मार गिराया गया.

    सूर्योदय तक बनाये रखी नजर

    ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं हुआ. लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर ने अंधेरे में जंगल के बीचों बीच पूरी रात इलाके पर नजर बनाये रखी. सुबह सूर्योदय होते ही बरामदगी ऑपरेशन का नेतृत्व शुरू किया. इस दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और अन्य युद्ध सामग्री भी बरामद की गई. सुरक्षा बलों के अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर और उनकी टीम के साहस, नेतृत्व और सूझबूझ की वजह से सफल हो सका. कर्तव्य से बढ़कर दिखाए गए इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया.

    टीम को भी दिया गया शौर्य चक्र

    रक्षा अलंकरण समारोह 2026 राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया. इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रशार के साथ-साथ असिस्टेंट कमांडेंट मोहम्मद शफीक, लेफ्टिनेंट कमांडर राम गोयल और कांस्टेबल सद्दाम हुसैन को भी चुंटावाड़ी में ऑपरेशन के दौरान उनकी बहादुरी और उसे सफल बनाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.

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