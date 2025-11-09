FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में आज 4 रैलियां करेंगे योगी आदित्यनाथ | बिहार में मतदान से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, दूसरे चरण की वोटिंग तक नेपाल सीमा सील, सीमा पर आने जाने वालों पर निगरानी रहेगी,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा पेट भर खाना; ये रहेगा मेन्यू..

दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा पेट भर खाना; ये रहेगा मेन्यू..

ठंड का दौर शुरू! हिमाचल के ताबोट में तापमान माइनस 2 डिग्री पहुंचा, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भी तापमान में गिरावट

ठंड का दौर शुरू! हिमाचल के ताबोट में तापमान माइनस 2 डिग्री पहुंचा, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भी तापमान में गिरावट

Kaal Bhairav ​​Jayanti: काल भैरव जयंती कब है? ऐसे करें काशी के कोतवाल की पूजा, जानें पूजा का समय और उनसे जुड़ी ये कथा

काल भैरव जयंती कब है? ऐसे करें काशी के कोतवाल की पूजा, जानें पूजा का समय और उनसे जुड़ी ये कथा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान 

सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान

दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है  

दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

Homeभारत

भारत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला में गर्मजोशी से स्वागत, जानें किन अहम मुद्दों पर होगी बात? अगला दौरा बोत्सवाना..

Droupadi Murmu Arrived Angola: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की पहली राजकीय यात्रा पर लुआंडा पहुंचीं. यह दौरा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ से संबंध मजबूत करने पर केंद्रित है. यात्रा में प्रोजेक्ट चीता पर चर्चा और बोत्सवाना का दौरा भी शामिल है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 09, 2025, 07:43 AM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला में गर्मजोशी से स्वागत, जानें किन अहम मुद्दों पर होगी बात? अगला दौरा बोत्सवाना..
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

President Droupadi Murmu Angola Visit: अंगोला से बोत्सवाना तक साझेदारी को मिलेगी मजबूती
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार रात को अपनी राजकीय यात्रा के तहत अंगोला की राजधानी लुआंडा पहुंचीं. यह किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इस अफ्रीकी देश का पहला स्टेट विजिट है. राष्ट्रपति भवन के अनुसार, यह ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मज़बूत करने के भारत के कमिटमेंट को दर्शाती है. श्रीमती मुर्मू 8 से 11 नवंबर तक अपने अंगोलाई समकक्ष जोआओ लौरेंको के निमंत्रण पर अंगोला में रहेंगी.

ग्लोबल साउथ पर भारत का फोकस

विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने इस यात्रा पर कहा कि यह दौरा ग्लोबल साउथ के देशों, विशेष रूप से अफ्रीका के साथ राजनीतिक, आर्थिक, विकासात्मक और सांस्कृतिक आयामों में साझेदारी को मज़बूत करने पर भारत के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है. यह यात्रा भारत की विदेश नीति में अफ्रीकी देशों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है.

अंगोला में राष्ट्रपति का कार्यक्रम

अंगोला में अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू का व्यस्त कार्यक्रम है. वह अपने अंगोलाई समकक्ष जोआओ लौरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. वह 11 नवंबर को आयोजित होने वाले अंगोला के स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी. वह अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी.

'प्रोजेक्ट चीता' के लिए बोत्सवाना दौरा

अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, राष्ट्रपति मुर्मू 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना के दौरे पर रहेंगी. यह दौरा राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको (Duma Gideon Boko) के निमंत्रण पर हो रहा है. इस यात्रा में 'प्रोजेक्ट चीता' के हिस्से के रूप में बोत्सवाना से चीतों को भारत ट्रांसफर करने पर भी चर्चा शामिल है. बोत्सवाना में वह वहाँ के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगी.

बोत्सवाना दौरे के मुख्य एजेंडे क्या होंगे?

बोत्सवाना में राष्ट्रपति मुर्मू और वहां के नेतृत्व के बीच इन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
व्यापार और निवेश
टेक्नोलॉजी और एनर्जी
कृषि और स्वास्थ्य/फार्मास्यूटिकल्स
रक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान
वह बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों का दौरा करेंगी.

अफ्रीका के साथ मजबूत होते रिश्ते

हाल के वर्षों में अफ्रीका के साथ भारत के रिश्तों में ज़बरदस्त सुधार हुआ है. दोनों क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांज़िशन और मिनरल्स में सहयोग बढ़ रहा है. राष्ट्रपति की यह आगामी यात्रा पूरे महाद्वीप में इन रणनीतिक और जन-केंद्रित साझेदारियों को और मज़बूत करने की उम्मीद है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा पेट भर खाना; ये रहेगा मेन्यू..
दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा पेट भर खाना; ये रहेगा मेन्यू..
ठंड का दौर शुरू! हिमाचल के ताबोट में तापमान माइनस 2 डिग्री पहुंचा, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भी तापमान में गिरावट
ठंड का दौर शुरू! हिमाचल के ताबोट में तापमान माइनस 2 डिग्री पहुंचा, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भी तापमान में गिरावट
Kaal Bhairav ​​Jayanti: काल भैरव जयंती कब है? ऐसे करें काशी के कोतवाल की पूजा, जानें पूजा का समय और उनसे जुड़ी ये कथा
काल भैरव जयंती कब है? ऐसे करें काशी के कोतवाल की पूजा, जानें पूजा का समय और उनसे जुड़ी ये कथा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला में गर्मजोशी से स्वागत, जानें किन अहम मुद्दों पर होगी बात? अगला दौरा बोत्सवाना..
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला में गर्मजोशी से स्वागत, जानें किन अहम मुद्दों पर होगी बात? अब अगला दौरा बोत्सवाना..
तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान
तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान 
सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान
दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है  
दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है
PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म
PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म
Delhi AQI: दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार
दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE