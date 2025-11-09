राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला में गर्मजोशी से स्वागत, जानें किन अहम मुद्दों पर होगी बात? अगला दौरा बोत्सवाना..

Droupadi Murmu Arrived Angola: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की पहली राजकीय यात्रा पर लुआंडा पहुंचीं. यह दौरा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ से संबंध मजबूत करने पर केंद्रित है. यात्रा में प्रोजेक्ट चीता पर चर्चा और बोत्सवाना का दौरा भी शामिल है.

President Droupadi Murmu Angola Visit: अंगोला से बोत्सवाना तक साझेदारी को मिलेगी मजबूती

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार रात को अपनी राजकीय यात्रा के तहत अंगोला की राजधानी लुआंडा पहुंचीं. यह किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इस अफ्रीकी देश का पहला स्टेट विजिट है. राष्ट्रपति भवन के अनुसार, यह ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मज़बूत करने के भारत के कमिटमेंट को दर्शाती है. श्रीमती मुर्मू 8 से 11 नवंबर तक अपने अंगोलाई समकक्ष जोआओ लौरेंको के निमंत्रण पर अंगोला में रहेंगी.

ग्लोबल साउथ पर भारत का फोकस

विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने इस यात्रा पर कहा कि यह दौरा ग्लोबल साउथ के देशों, विशेष रूप से अफ्रीका के साथ राजनीतिक, आर्थिक, विकासात्मक और सांस्कृतिक आयामों में साझेदारी को मज़बूत करने पर भारत के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है. यह यात्रा भारत की विदेश नीति में अफ्रीकी देशों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है.

अंगोला में राष्ट्रपति का कार्यक्रम

Hon'ble Rashtrapatiji arrived at Luanda on her bilateral State visit. This is the first ever visit by an Indian President to Angola. She was received at the airport by Minister of External Relations of Angola H.E. Tete Antonio and Vice Governor of Luanda province Mr Jorge Miguens pic.twitter.com/lgkup2zkh8 — India in Angola (@IndiainAngola) November 8, 2025

अंगोला में अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू का व्यस्त कार्यक्रम है. वह अपने अंगोलाई समकक्ष जोआओ लौरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. वह 11 नवंबर को आयोजित होने वाले अंगोला के स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी. वह अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी.

'प्रोजेक्ट चीता' के लिए बोत्सवाना दौरा

अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, राष्ट्रपति मुर्मू 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना के दौरे पर रहेंगी. यह दौरा राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको (Duma Gideon Boko) के निमंत्रण पर हो रहा है. इस यात्रा में 'प्रोजेक्ट चीता' के हिस्से के रूप में बोत्सवाना से चीतों को भारत ट्रांसफर करने पर भी चर्चा शामिल है. बोत्सवाना में वह वहाँ के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगी.

बोत्सवाना दौरे के मुख्य एजेंडे क्या होंगे?

बोत्सवाना में राष्ट्रपति मुर्मू और वहां के नेतृत्व के बीच इन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

व्यापार और निवेश

टेक्नोलॉजी और एनर्जी

कृषि और स्वास्थ्य/फार्मास्यूटिकल्स

रक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान

वह बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों का दौरा करेंगी.

अफ्रीका के साथ मजबूत होते रिश्ते

हाल के वर्षों में अफ्रीका के साथ भारत के रिश्तों में ज़बरदस्त सुधार हुआ है. दोनों क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांज़िशन और मिनरल्स में सहयोग बढ़ रहा है. राष्ट्रपति की यह आगामी यात्रा पूरे महाद्वीप में इन रणनीतिक और जन-केंद्रित साझेदारियों को और मज़बूत करने की उम्मीद है.

