दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाने जा रही है. खबरों के मुताबिक इस नीति में दुकानों और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इतना ही नहीं अब मॉल और मेट्रों स्टेशनों पर शराब की दुकानें देखने को मिल सकती है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 04, 2025, 10:34 AM IST

दिल्ली में नई शराब नीति का मसौदा तैयार, अब मॉल और मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलेंगी प्रीमियम शराब

Delhi new liquor policy

दिल्ली में अगले साल से शराब को खरीदने का अनुभव बढ़ने वाला है. खबरों के अनुसार सरकार द्वारा मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने नई शराब नीति को लेकर अपना मसौदा मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी के लिए भेज दिया है. इस मसौदे के मुताबिक , दिल्ली में शराब की दुकानें हाइब्रिड मोड में नहीं चलेगी. यानी कि अब दिल्ली के प्राइवेट प्लेयर्स को शराब की रिटेल दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. बल्कि सरकार की मौजूदा 4 एजेंसियां ही शराब बेचेगी. 

आधुनिक बनाने पर दिया जा रहा जोर

इतना ही नहीं इस नए मसौदे में शराब की दुकानों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया हैं. सरकार ने तय किया है कि अब दिल्ली में प्रीमियम दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी. प्रीमियम दुकानों का एक न्यूनतम मानक तय किया जाएगा। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो स्टेशन परिसर समेत अन्य जगहों पर दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा गया है. अब जिस तरह से लोग मॉल में अपने मन के समान की खरीददारी करते हैं उसी तरह से  शराब की दुकानों पर भी सुविधा मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

कहां नहीं खोल सकते दुकान

दिल्ली में सरकार द्वारा वर्तमान में 794 से अधिक शराब के आउटलेट्स खुले हैं, जिन्हें DSIIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS की ओर से चलाया जाता है.  सूत्रों के अनुसार नई नीति में धार्मिक स्थलों, स्कूलों और आवासीय परिसर के आस-पास शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है. वहीं मेट्रो परिसर मॉल में दुकानें खोलने के लिए ज्यादा किराया देना होगा. दिल्ली में मॉर्डन शराब की दुकाने व प्रीमियम ब्रैड की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रति बोतल मिलने वाले कमीशन बढ़ाने की सिफारिश की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

