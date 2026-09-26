प्रेमानंद महाराज के शिष्य ने किया सुसाइड, चौथे फ्लोर पर गए, थोड़ी देर बैठे और फिर लगाई छलांग; 2 साल पहले ली थी दीक्षा

जबलपुर के रहने वाले दीपक लोधी ने दो साल पहले ही प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रसिक बिहारी शरण कर लिया था और यहीं रहने लगे थे.

मथुरा में प्रेमानंद महाराज के शिष्य ने सुसाइड कर लिया.

जबलपुर के रहने वाले दीपक ने दो साल पहले ही दीक्षा ली थी.

परिवार का आरोप है कि दीपक को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा था.

मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के एक शिष्य की बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से कूदने से मौत हो गई. मृतक की पहचान 25 साल के रसिक बिहारी शरण के रूप में हुई, जिनका वास्तविक नाम दीपक लोधी था. वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रहने वाले थे. यह घटना वराह घाट इलाके के गुरु कृपा कुंज में हुई.

दीपक के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके कमरे से एक ग्राइंडर मिला है, जिस पर खून लगा था. ऐसी आशंका है कि उन्होंने ग्राइंडर से प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा था.

एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि शुक्रवार (25 सितंबर) दोपहर करीब 12.30 बजे की घटना थी. गुरु कृपा कुंज में रहने वाले रसिक बिहारी शरण प्रेमानंद महाराज जी के एक साधक के रूप में रहते थे. उनकी साधकों के चार मंजिला आवास से गिरने से मौत की सूचना मिली थी. वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने साधकों के आवास की जांच की और मोबाइल फोन के फॉरेंसिक सबूत जुटाए.

जबलपुर से मथुरा पहुंचा परिवार

रसिक बिहारी शरण का परिवार भी जबलपुर से मथुरा पहुंच चुका है. एसपी सिटी ने बताया पुलिस को परिवार की ओर से एक एप्लीकेशन भी मिला है, जिसके आधार पर आगे की जांच करके कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

परिजनों ने क्या आरोप लगाया?

रसिक बिहारी के परिजनों ने आईएएनएस से कहा, 'हम लोग पहले प्रेमानंद महाराज के आश्रम गए थे. वहां लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया था. हमें सिर्फ बाहर बैठकर इंतजार करने के लिए कहा था. सुबह 9 बजे तक हम लोग बाहर ही बैठे रहे, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई. वहां से निकलने के बाद हम अस्पताल आए.'

परिजनों ने प्रेमानंद जी के केली कुंज आश्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि जबसे दीपक ने संन्यास मार्ग अपनाया है, तबसे उन्हें परिवार से नहीं मिलने दिया गया. उन्होंने बताया, 'दीपक करीब दो साल से प्रेमानंद महाराज के आश्रम में रह रहे थे. 'गुरु दक्षिणा' लेने के बाद से कभी परिवार के सदस्यों को मिलने नहीं दिया गया. उनसे फोन पर भी बात नहीं होती थी क्योंकि उनका फोन ले लिया गया था.'

मां बोली- भगवान दोषियों को नहीं छोड़ेंगे

रसिक दुलारी की मां ने कहा, 'दो साल पहले बेटे से आखिरी बार बात हुई थी. हमें जानकारी मिली कि बेटा गिर गया है. हम तुरंत यहां आ गए. पहले भी मिलने आए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया. भगवान दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे.' साधक की बहन ने आईएएनएस को बताया कि हमें फोन पर यह बोला गया था कि दीपक गिर गए हैं. उनका ऑपरेशन हो रहा है, आप जल्दी आ जाएं. इसके बाद हम लोग यहां पहुंचे हैं.

केली आश्रम से 500 मीटर दूर है गुरु कृपा कुंज

जिस चार मंजिला गुरु कृपा कुंज बिल्डिंग की ये घटना है, वो प्रेमानंद के पुराने केली कुंज आश्रम से करीब आधा किलोमीटर दूर है. ये बिल्डिंग प्रेमानंद महाराज के ट्रस्ट 'श्री हित राधा केली कुंज' की है. इसमें प्रेमानंद जी के आश्रम से जुड़े 50 से ज्यादा शिष्य और सेवादार रहते हैं.

2 साल पहले प्रेमानंदजी से ली थी दीक्षा

जबलपुर के रहने वाले दीपक लोधी ने दो साल पहले ही प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रसिक बिहारी शरण कर लिया था. दीपक दो भाई और एक बहन थे, सबसे बड़ी बहन है, फिर दीपक और उसके बाद छोटा भाई.

पुलिस बोली- CCTV में कूदते दिख रहे रसिक बिहारी

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह 11 बजे के करीब रसिक बिहारी शरण इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर गए. कुछ देर वहां बैठे और फिर छलांग लगा दी. उन्हें गंभीर हालत में सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रसिक दुलारी को मृत घोषित कर दिया. सीओ संदीप सिंह ने बताया कि जांच में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें रसिक दुलारी शरण बिल्डिंग से कूदते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने सुसाइड क्यों किया, इसकी जांच की जा रही है. इस घटना को लेकर केली आश्रम की ओर से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

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