IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप

Cholesterol-Sugar Remedy: कोलेस्ट्रॉल और शुगर की काल हैं ये देसी हरी पत्तियां, आयुर्वेद ने माना रामबाण

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

ये हैं भारत के 5 सबसे पुराने किले, शौर्य और सत्ता की मिसाल हैं ये बेमिसाल दुर्ग

रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

Cholesterol Facts: क्या पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल मोटे लोगों से कम होता है? यहां समझ लें वेट से LDL का कितना है नाता?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान दें! दिवाली शॉपिंग में काम आएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

Ahoi Ashtami 2025: आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त महत्व

पहली भारतीय 'मिसेज यूनिवर्स' बनीं शेरी सिंह ने रचा इतिहास, 122 प्रतियोगियों को हराकर अपने नाम किया ताज 

Ahoi Ashtami Vrat Katha: अहोई अष्टमी व्रत पर पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा, तभी मिलेगा व्रत का पूर्ण फल और सुख-समृद्धि

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

Premanand Ji Maharaj: स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मदीना से दुआ मांगते मुस्लिम युवक का वीडियो वायरल हो रहा है. उनके इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है और इसे “धर्म से ऊपर इंसानियत” का प्रतीक बता रहे हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 13, 2025, 11:03 AM IST

मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO
Premanand Ji Maharaj: भारत के लोकप्रिय संत स्वामी प्रेमानंद महाराज इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं. उनके अनुयायी लगातार उनकी लंबी उम्र और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. इस बार यह श्रद्धा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि सऊदी अरब के मदीना तक पहुंच गई. मदीना के मुस्लिम युवक सुफियान इलाहाबादी ने वीडियो बनाकर वहां से स्वामी महाराज के लिए दुआ की, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

इंसानियत का प्रतीक

वीडियो में सुफियान हाथ उठाकर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि भारत के संत प्रेमानंद महाराज को जल्दी स्वस्थ कर दें ताकि वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन जारी रख सकें. वीडियो में मदीना का पवित्र दृश्य भी दिखाई दे रहा है, जो इस दुआ की गंभीरता और भावनात्मक शक्ति को और बढ़ा देता है. इसे देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर उनके इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे “धर्म से ऊपर इंसानियत” का प्रतीक बता रहे हैं. 

किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं.

दरअसल, स्वामी प्रेमानंद महाराज पिछले समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं. उनकी दोनों किडनियां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें नियमित डायलिसिस की आवश्यकता है. हालांकि, हाल ही में उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @bhajanmarg_official पर साझा वीडियो में वे मुस्कुराते और खुश नजर आए, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार का संकेत मिलता है.

यह भी पढ़ें: Tulsi Vivah 2025: 2 या 3 नवंबर किस दिन है तुलसी विवाह? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

 

भक्तजन इस घटना को आस्था और एकजुट प्रार्थना की शक्ति का उदाहरण मान रहे हैं. स्वामी प्रेमानंद महाराज के भजन, प्रवचन और जीवन दर्शन ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी लोगों के जीवन को प्रभावित किया है. यह वायरल वीडियो इस बात का प्रमाण है कि जब श्रद्धा और मानवता की बात आती है तो धर्म की दीवारें पीछे रह जाती हैं और सच्ची दुआ हर दिल को जोड़ देती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

