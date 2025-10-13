मक्का-मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई दुआ, इस मुस्लिम युवक की बातें सुन सब हो गए भावुक, देखें VIDEO

Premanand Ji Maharaj: स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मदीना से दुआ मांगते मुस्लिम युवक का वीडियो वायरल हो रहा है. उनके इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है और इसे “धर्म से ऊपर इंसानियत” का प्रतीक बता रहे हैं.

Premanand Ji Maharaj: भारत के लोकप्रिय संत स्वामी प्रेमानंद महाराज इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं. उनके अनुयायी लगातार उनकी लंबी उम्र और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. इस बार यह श्रद्धा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि सऊदी अरब के मदीना तक पहुंच गई. मदीना के मुस्लिम युवक सुफियान इलाहाबादी ने वीडियो बनाकर वहां से स्वामी महाराज के लिए दुआ की, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इंसानियत का प्रतीक

वीडियो में सुफियान हाथ उठाकर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि भारत के संत प्रेमानंद महाराज को जल्दी स्वस्थ कर दें ताकि वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन जारी रख सकें. वीडियो में मदीना का पवित्र दृश्य भी दिखाई दे रहा है, जो इस दुआ की गंभीरता और भावनात्मक शक्ति को और बढ़ा देता है. इसे देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर उनके इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे “धर्म से ऊपर इंसानियत” का प्रतीक बता रहे हैं.

किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं.

दरअसल, स्वामी प्रेमानंद महाराज पिछले समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं. उनकी दोनों किडनियां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें नियमित डायलिसिस की आवश्यकता है. हालांकि, हाल ही में उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @bhajanmarg_official पर साझा वीडियो में वे मुस्कुराते और खुश नजर आए, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार का संकेत मिलता है.

भक्तजन इस घटना को आस्था और एकजुट प्रार्थना की शक्ति का उदाहरण मान रहे हैं. स्वामी प्रेमानंद महाराज के भजन, प्रवचन और जीवन दर्शन ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी लोगों के जीवन को प्रभावित किया है. यह वायरल वीडियो इस बात का प्रमाण है कि जब श्रद्धा और मानवता की बात आती है तो धर्म की दीवारें पीछे रह जाती हैं और सच्ची दुआ हर दिल को जोड़ देती है.

