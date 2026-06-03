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भारत

Prayagraj Murder Case: करोड़पत‍ि बेटे ने क‍िया था मां-बाप और बहन का कत्‍ल, फ‍िर उसे भी म‍िली दर्दनाक मौत

यूपी के प्रयागराज में चार लोगों की हत्‍याकांड का पुल‍िस ने खुलासा कर द‍िया है. इस मामले का खौफनाक सच यह है क‍ि करोड़पत‍ि बेटे ने ही कत्‍ल का प्‍लान बनाया और फ‍िर खुद उसकी भी हत्‍या हो गई.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 03, 2026, 04:41 PM IST

Prayagraj Murder Case: करोड़पत‍ि बेटे ने क‍िया था मां-बाप और बहन का कत्‍ल, फ‍िर उसे भी म‍िली दर्दनाक मौत

सांकेतिक तस्वीर

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Prayagraj Murder Case: यूपी के प्रयागराज में मंगलवार (2 जून 2026) को जब एक बंद कमरे को खोला गया तो उसमें से 4 शव बरामद हुए. चार लोगों के हत्‍याकांड से प्रयागराज में हड़कंप मचा तो पुल‍िस ने आज बुधवार को इस मामले का खुलासा क‍िया. इस सनसनीखेज हत्‍याकांड में सामने आया क‍ि ये कत्‍ल करोड़पत‍ि पर‍िवार के बेटे ने ही क‍िए थे, और बाद में उसके ही साथी ने बेटे का भी कत्‍ल कर द‍िया.

यह सनसनीखेज मामला प्रयागराज के साउथ मलाका सब्जी मंडी चौराहा का है जहां एक ब‍िजनेसमैन वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभि‍षेक का बेरहमी से कत्‍ल हुआ था. इस बात की कई द‍िनों तक क‍िसी को भनक तक नहीं लगी, लेक‍िन जब शवों में से दुर्गंध उठने लगी तो पड़ोस‍ियों ने पुल‍िस में श‍िकायत की. मंगलवार शाम को पुल‍िस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर पोस्‍टमॉर्टम के ल‍िए भेजा.

सीडीआर की मदद से हुआ खुलासा

चार लोगों की हत्‍या के बाद पुल‍िस ने इस मामले को प्रायोर‍िटी पर रखा तो सीडीआर की मदद से हत्‍याकांड का खुलासा कर द‍िया. हत्‍याकांड में शाम‍िल सनी गुप्‍ता को पुल‍िस ने अरेस्‍ट क‍िया. पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा क‍िया.

लूट के माल बंटवारे को लेकर हुई हत्‍या

पूछताछ में सनी ने बताया क‍ि अपने ही घर में अभिषेक ने लूट का प्‍लान बनाया था ज‍िसमें वह भी शाम‍िल था. दोनों ने म‍िलकर पहले मां-प‍िता और बहन की हत्‍या की और घर में लूट की. इस लूट के माल में बंटवारे को लेकर दोनों में व‍िवाद हुआ तो अभिषेक की रॉड से मारकर हत्‍या कर दी. 

 

ऐसे हुआ चार लोगों की हत्‍या का खुलासा

इस मामले में प्रयागराज पुल‍िस के अफसर आईपीएस अजय पाल शर्मा का कहना है क‍ि ब‍िजनेसमैन वीरेंद्र कुमार वैश्य के बेटे ने ही अपने दोस्‍त सनी से म‍िलकर इस नृशंस हत्‍याकांड को अंजाम द‍िया. सनी का मोबाइल नंबर अभिषेक के फोन से म‍िला तो सनी को पकड़ा गया.

इस मामले में बातचीत की सीडीआर भी न‍िकाली गई और जब ह‍िरासत में पूछताछ हुई तो सनी ने सारी वारदात की कहानी कह दी. सनी के पास से 1002.12 ग्राम सोना, 360.56 ग्राम चांदी और 1 हजार रुपये भी बरामद क‍िए गए.

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