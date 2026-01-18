FacebookTwitterYoutubeInstagram
प. बंगाल- सिंगूर में PM मोदी का TMC पर निशाना, कहा- TMC को घुसपैठिए पसंद है. बंगाल घुसपैठियों को बचा रही है.

'पालकी खींची, साधुओं को पीटा...', प्रयागराज माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पहुंचने पर क्यों हुआ विवाद?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह इस बदसूलकी के बाद मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान नहीं करेंगे. उन्होंने राज्य प्रशासन द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके पर अपनी नाराजगी जताई.

रईश खान

Updated : Jan 18, 2026, 04:44 PM IST

प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या पर स्नान के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. संगम नोज पर स्नान करने पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया. जिससे उनके समर्थक भड़क गए. हालात ऐसे हो गए कि दोनों तरफ से धक्का-मुक्की शुरू हो गई. शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके समर्थकों और साधुओं के साथ मारपीट की है. 

शंकराचार्य के अनुसार, उनकी पालकी को बीच रास्ते में ही खींचकर रोक दिया गया, क्योंकि सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके शिष्यों को धक्का दिया और उनके साथ बदसलूकी की. उन्होंने कहा कि पुलिस के इस तरह के आचरण के देखकर हमने आगे न बढ़ने का फैसला किया और बिना स्नान किए हमें अखाड़े में लौटने को मजबूर होना पड़ा.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं करेंगे पवित्र स्नान
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह इस बदसूलकी के बाद मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान नहीं करेंगे. उन्होंने राज्य प्रशासन द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके पर अपनी नाराजगी जताई.  स्वामी ने कहा कि अधिकारियों के व्यवहार ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

शंकराचार्य ने कहा, 'यूपी में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि साधुओं को भी पवित्र स्नान करने से रोका जा रहा है. देखते हैं आगे क्या होता है. प्रशासन जो चाहे कर सकता है. हमने अपने लोगों से वापस लौटने के लिए कहा है, क्योंकि प्रशासन इस प्रक्रिया को रोक रहा है. हमारे आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है. हम प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं. हमें कोई समस्या नहीं है. यह प्रशासन बताए की हम क्या गलत कर रहे हैं.'

क्या बोले पुलिस कमिश्नर?

वहीं, इस मामले पर प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज सुबह करीब 9 बजे उस जगह स्नान करने आए, जो सुरक्षा कारणों से शनिवार से ही बंद था. सुरक्षाकर्मियों ने जब उनको रोका और दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा तो शंकराचार्य समर्थक भड़क गए. उन्होंने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी. बैरिकेड्स भी तोड़ दिए. इसके बकायदा हमारे पास CCTV फुटेज है.

अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, 'माघमेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु-संतों-भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है. सदियों से चली आ रही शाही-स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था. सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही-स्नान क्या पहली बार हो रहा है. इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है.'

