प्रयागराज: वायुसेना विमान हादसे का सामने आया VIDEO, आसमान में लड़खड़ाता दिखा प्लेन

Indian Air Force Plane Crash: पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना का माइक्रोलाइट 2-सीटर एयरक्राफ्ट संगम से उड़ान भरने के बाद वापस लौट रहा था. अचानक विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और तालाब में जा गिरा. 

रईश खान

Updated : Jan 21, 2026, 05:43 PM IST

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी विमान बुधवार दोपहर हादसे का शिकार हो गया. विमान उड़ान भरते ही अचानक नियंत्रण खो बैठा और केपी कॉलेज के पीछे बने एक तालाब में जा गिरा. इस हादसे का अब एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एयरफोर्स का माइक्रोलाइट विमान हवा में ही लड़खड़ाता नजर आ रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, विमान ने बुधवार दोपहर करीब 12:30 बमरौली वायुसेना स्टेशन से नियमित प्रषिक्षण के लिए उड़ान भरी थी. लेकिन कुछ ही क्षणों में इसका नियंत्रण बिगड़ गया और यह तेजी से नीचे की ओर जमीन पर गिरने लगा. पायलट ने काफी नियंत्रण करने की कोशिश की. विमान हवा में इधर-उधर लहर मारता रहा, लेकिन वह कंट्रोल नहीं हो सका. इसके बाद पायलटों ने पैराशूट खोल दिया. आखिर में वह केपी कॉलेज के पीछे बने तालाब में जा गिरा.

विमान में दो पायलट सवार थे. हादसे के दौरान जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े. कुछ लोगों ने तुरंत तालाब में कूदकर पायलटों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि एक एयरफोर्स का माइक्रोलाइट 2-सीटर एयरक्राफ्ट संगम से उड़ान भरने के बाद वापस लौट रहा था. अचानक विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और तालाब में जा गिरा. 

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा कड़ी कर दी. स्थानीय थाना पुलिस और अन्य रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद थीं. हादसे के समय स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस ने पायलटों की जान बचाई.

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश
वायुसेना ने हादसे की वजह जानने के लिए 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' का आदेश दिया है. माघ मेला से कुछ किलोमीटर पर हुए इस हादसे ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है. चश्मीदों ने विमान को हवा में लहराते देखा. 

