प्रयागराज: वायुसेना विमान हादसे का सामने आया VIDEO, आसमान में लड़खड़ाता दिखा प्लेन

Indian Air Force Plane Crash: पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना का माइक्रोलाइट 2-सीटर एयरक्राफ्ट संगम से उड़ान भरने के बाद वापस लौट रहा था. अचानक विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और तालाब में जा गिरा.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी विमान बुधवार दोपहर हादसे का शिकार हो गया. विमान उड़ान भरते ही अचानक नियंत्रण खो बैठा और केपी कॉलेज के पीछे बने एक तालाब में जा गिरा. इस हादसे का अब एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एयरफोर्स का माइक्रोलाइट विमान हवा में ही लड़खड़ाता नजर आ रहा है.

जानकारी के मुताबिक, विमान ने बुधवार दोपहर करीब 12:30 बमरौली वायुसेना स्टेशन से नियमित प्रषिक्षण के लिए उड़ान भरी थी. लेकिन कुछ ही क्षणों में इसका नियंत्रण बिगड़ गया और यह तेजी से नीचे की ओर जमीन पर गिरने लगा. पायलट ने काफी नियंत्रण करने की कोशिश की. विमान हवा में इधर-उधर लहर मारता रहा, लेकिन वह कंट्रोल नहीं हो सका. इसके बाद पायलटों ने पैराशूट खोल दिया. आखिर में वह केपी कॉलेज के पीछे बने तालाब में जा गिरा.

विमान में दो पायलट सवार थे. हादसे के दौरान जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े. कुछ लोगों ने तुरंत तालाब में कूदकर पायलटों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा कड़ी कर दी. स्थानीय थाना पुलिस और अन्य रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद थीं. हादसे के समय स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस ने पायलटों की जान बचाई.

Caught on camera: An Indian Air Force two-seater microlite aircraft met with an accident in #Prayagraj, Uttar Pradesh; both crew members are safe.#Prayagraj #aircraftcrash #UP #IAF pic.twitter.com/zYKR5j4JnO — Upma Sharma (@UpmaSharma2608) January 21, 2026

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश

वायुसेना ने हादसे की वजह जानने के लिए 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' का आदेश दिया है. माघ मेला से कुछ किलोमीटर पर हुए इस हादसे ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है. चश्मीदों ने विमान को हवा में लहराते देखा.

