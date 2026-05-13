FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Prateek Yadav Death: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? शव का पोस्टमॉर्टम पूरा, बड़ी जानकारी आई सामने

Prateek Yadav Death: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? शव का पोस्टमॉर्टम पूरा, बड़ी जानकारी आई सामने

PSEB 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

PSEB 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

PSEB 12th Result 2026: बस थोड़ी देर में जारी होगा पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

PSEB 12th Result 2026: बस थोड़ी देर में जारी होगा पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट, तैयार रखें ये डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree

पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree

भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग

भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग

Prateek Yadav Net Worth: राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ

राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ

Homeभारत

भारत

Prateek Yadav Death: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? शव का पोस्टमॉर्टम पूरा, बड़ी जानकारी आई सामने

उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : May 13, 2026, 12:17 PM IST

Prateek Yadav Death: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? शव का पोस्टमॉर्टम पूरा, बड़ी जानकारी आई सामने

Image Source- X/@yadavakhilesh

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे रसूखदार परिवारों में से एक, यादव परिवार से एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है. समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार (13 मई 2026) सुबह लखनऊ में निधन हो गया. महज 38 वर्ष की आयु में उनके आकस्मिक निधन ने न केवल परिवार, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ा दी है. प्रतीक यादव भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें

बुधवार सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम भी पूरा हो गया है.

बताया जा रहा है कि प्रतीक पिछले लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे. कुछ सप्ताह पहले ही उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अखिलेश यादव खुद उनका हालचाल लेने पहुंचे थे. उस दौरान स्थिति में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया था.

स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से थे ग्रसित

सूत्रों के अनुसार, प्रतीक यादव लीवर और फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे. इसके अतिरिक्त, वे नसों की समस्या और डिप्रेशन का भी सामना कर रहे थे. पिछले कुछ महीनों में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन वे लंबे समय तक वहां रुकना पसंद नहीं करते थे और थोड़ा सुधार होते ही डिस्चार्ज होकर घर लौट आते थे. उनकी कम उम्र में इस तरह की बीमारियों ने कई सवाल भी खड़े किए हैं.

अखिलेश यादव का भावुक संदेश 

अखिलेश यादव काफी भावुक नजर आए. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने भाई को याद किया और कहा, "प्रतीक एक बहुत अच्छा लड़का था. वह हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफी जागरूक रहता था." अखिलेश ने बताया कि लगभग दो महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने उसे अपने काम और सेहत पर ध्यान देने की सलाह दी थी.

व्यापारिक उतार-चढ़ाव का जिक्र करते हुए अखिलेश ने संकेत दिया कि शायद बिजनेस में होने वाले नुकसान ने प्रतीक को मानसिक रूप से प्रभावित किया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दुख की घड़ी में पूरा यादव परिवार एक साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि परिवार जो भी निर्णय लेगा, उसी के आधार पर कानूनी प्रक्रिया या किसी भी प्रकार की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा.

राजनीति से हमेशा दूर रहे

प्रतीक यादव अपने पिता और भाई के विपरीत राजनीति से हमेशा दूर रहे. उन्होंने अपना करियर रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस में बनाया. हालांकि, उनकी पत्नी अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने और पिछले कुछ समय से परिवार में चल रही कलह की खबरों के कारण वे अक्सर चर्चा में रहे.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree
पत्नी Aparna Yadav के अलावा Prateek Yadav के परिवार में और कौन-कौन? पूरी Family Tree
भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग
भारत का वो रेलवे स्टेशन जिसकी शतरंज की बिसात जैसी दिखती है इमारत, खूबसूरती पर फिदा होते हैं लोग
Prateek Yadav Net Worth: राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ
राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ
10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न
10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न
Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान
Dileep Raj Passed Away: कौन थे दिलीप राज? 48 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, हार्ट अटैक से गई कन्नड़ एक्टर की जान
MORE
Advertisement
धर्म
Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल आज, जानें हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र और उपाय
दूसरा बड़ा मंगल आज, जानें हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र और उपाय
नाम का पहला अक्षर A है? जानिए क्यों ऐसे लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों में झेलते हैं सबसे ज्यादा दबाव
नाम का पहला अक्षर A है? जानिए क्यों ऐसे लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों में झेलते हैं सबसे ज्यादा दबाव
Today Horoscope 12 May 2026: कर्क और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व
वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व
Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा
सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा
MORE
Advertisement