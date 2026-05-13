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पत्नी अपर्णा पर प्रतीक यादव ने लगाए थे गंभीर आरोप, अचानक हुई मौत का सस्पेंस बढ़ा

प्रतीक यादव का निधन हो गया. वो 38 साल के थे. प्रतीक यादव खुद राजनीति से दूर थे, लेकिन उनका परिवार उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक है. वो यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई थे. प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी नेता हैं और वह उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.

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Kusum Lata

Updated : May 13, 2026, 10:14 AM IST

पत्नी अपर्णा पर प्रतीक यादव ने लगाए थे गंभीर आरोप, अचानक हुई मौत का सस्पेंस बढ़ा

प्रतीक यादव ने इस साल जनवरी में अपर्णा यादव से तलाक का ऐलान कर दिया था. फोटो- Instagram

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प्रतीक यादव का निधन हो गया. वो 38 साल के थे. प्रतीक यादव खुद राजनीति से दूर थे, लेकिन उनका परिवार उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक है. वो यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई थे. प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी नेता हैं और वह उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.

प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई इस पर सस्पेंस बना हुआ है. सिविल हॉस्पिटल के निदेशक ने कहा कि प्रतीक यादव के ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचकर बताया कि उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है. जब डॉक्टर घर पहुंचे तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी. उन्होंने बताया कि उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड घोषित किया. उन्होंने कहा कि मामला पॉइजनिंग का लग रहा था, इसलिए उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU भेजा गया है.

पत्नी अपर्णा यादव पर लगाए थे गंभीर आरोप

प्रतीक यादव ने इस साल जनवरी में पत्नी अपर्णा यादव से अलग होने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने अपर्णा यादव पर परिवार तोड़ने के आरोप लगाए थे. प्रतीक ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि अपर्णा किसी की परवाह नहीं करती हैं. वह केवल प्रसिद्ध होना चाहती हैं. प्रतीक ने आरोप लगाया था कि अपर्णा की वजह से अपने परिवार से उनके रिश्ते खराब हो गए. प्रतीक ने अपर्णा को बुरी आत्मा बताते हुए जल्दी तलाक लेने की बात कही थी. हालांकि, कुछ दिन बाद ही उन्होंने लिखा कि उनके और अपर्णा के बीच में सबकुछ ठीक हो गया है.

राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे प्रतीक यादव

प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना सिंह के बेटे थे. उनके पिता और बड़े भाई अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उनका लगभग पूरा परिवार राजनीति में एक्टिव है. लेकिन प्रतीक यादव कभी खुद राजनीति में नहीं आए. उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और न ही किसी राजनीतिक पार्टी में कोई पद संभाला. वह रियल एस्टेट के कारोबार में थे. फिटनेस आंत्रप्रेन्योर थे.

प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा के अलावा, दो बेटियां प्रथमा और प्रतीक्षा को छोड़ गए हैं.

 

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