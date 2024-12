बीते कई दिनों से बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. रविवार को नेता प्रतिपक्ष प्रशांत किशोर भी छात्रों का साथ देने पहुंचे. छात्र बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शनरत हैं. प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च शुरू किया था लेकिन उसे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बीच में ही रोक दिया. उन्होंने बिहार सरकार पर लोकतंत्र को 'लाठीतंत्र' में बदलने का आरोप लगाते हुए छात्रों के सार्वजनिक स्थानों पर विरोध करने के अधिकार पर जोर दिया.

