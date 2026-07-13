कितनी संपत्ति के मालिक हैं प्रशांत किशोर? कुल 198 करोड़ रुपये और...चुनावी हलफनामे से हुआ नेट वर्थ का खुलासा

बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. इस सीट से भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है. प्रशांत किशोर भी उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं.

चुनावी हलफनामें से प्रशांत किशोर की कुल संपत्ति का खुलासा हुआ.

प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के पास 198 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है.

प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपये का कर्ज भी है.

Prashant Kishor Net Worth: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. इसी के साथ प्रशांत किशोर की कुल संपत्ति का खुलासा भी हो गया है. नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामें से पता चला है कि प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी जाह्नवी दास के नाम पर चल और अचल संपत्तियों को मिलाकर कुल 198 करोड़ रुपये की संपत्ति है. प्रशांत किशोर की चल संपत्ति 22 करोड़ 19 लाख 74 हजार 976 रुपये है और अचल संपत्ति 73 करोड़ 87 लाख रुपये है. उनकी पत्नी के पास 89 करोड़ 51 लाख 67 हजार 249 रुपये की चल और 12 करोड़ 42 लाख रुपये की अचल संपत्ति है.

नामांकन के दौरान दिए गए शपथपत्र से पता चलता है कि प्रशांत किशोर के पास 65 हजार 570 रुपये और उनकी पत्नी के पास 1 लाख 95 हजार 200 रुपये कैश है. इन्होंने 63 लाख रुपये से अधिक के शेयर खरीदे हैं और 1.24 करोड़ रुपये का म्यूचुअल फंड में निवेश किया है. प्रशांत किशोर के पास 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), लाइफ इंश्योरेंस में 5.34 करोड़ रुपये और पोस्ट ऑफिस के PPF में 58.75 लाख रुपये का निवेश है.

सोना, चांदी और कर्ज

प्रशांत किशोर के पास केवल एक सोने की अंगूठी है. वहीं उनकी पत्नी के पास 475 ग्राम सोना (कीमत लगभग 64.12 लाख रुपये) और 200 ग्राम चांदी (कीमत लगभग 46 हजार रुपये) है. प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपये का कर्ज भी है.

घर और जमीन के बारे में दी ये जानकारी

प्रशांत किशोर ने बताया है कि उनके और उनकी पत्नी के नाम पर दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कई जगह संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं. प्रशांत किशोर के नाम पर बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर में 3 एकड़ से अधिक कृषि भूमि और रोहतास के ही कोनार गांव में पैतृक संपत्ति है. पटना के पाटलिपुत्र में एक मकान है. दिल्ली के वसंत विहार में एक मकान है. उनके नाम पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (इंदिरापुरम) में एक अपार्टमेंट में दो फ्लैट हैं. साथ ही गाजियाबाद के वसुंधरा में एक फ्लैट और बिहार के बक्सर में एक आवासीय मकान में 50 फीसदी की भागीदारी (मातृ संपत्ति) है. प्रशांत किशोर की पत्नी के नाम पर असम के गुवाहाटी (मदर टेरेसा रोड) में एक अपार्टमेंट है. नोएडा के जेपी ग्रींस में भी उनकी पत्नी जाह्नवी दास के नाम पर क प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट है.

क्या प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई पुलिस केस भी दर्ज है?

चुनावी हलफनामे के अनुसार प्रशांत किशोर के खिलाफ कुल 4 केस दर्ज हैं. इनमें से एक मामला सहरसा के सदर थाने में दर्ज है, जबकि पटना, मुजफ्फरपुर और बेतिया की अलग-अलग अदालतों में एक-एक मामला चल रहा है.

नामांकन के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा?

नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत नामांकन नहीं, बल्कि बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है. उन्होंने कहा कि यह बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है और बिहार में अपराधी लोगों को कुर्सी छोड़ने का आह्वान है. यह बदलाव की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि बांकीपुर किसी पार्टी या नेता का गढ़ नहीं, बल्कि यहां की जनता का गढ़ है. जनता ही तय करेगी कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा. उनके अनुसार यह उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का अवसर है.

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है. बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में राजद का प्रत्याशी भी मैदान में है. बांकीपुर विधानसभा सीट से नितिन नवीन ने 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. राज्यसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने के बाद उन्होंने बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर चुनाव आयोग उपचुनाव करा रहा है.