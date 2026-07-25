FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
छात्रों का आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, भारत का विपक्ष CJP प्रोटेस्ट से कौन से सबक ले सकता है?

छात्रों का आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, भारत का विपक्ष CJP प्रोटेस्ट से कौन से सबक ले सकता है?

IND vs ZIM 3rd T20 Pitch Report: बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है हरारे की पिच

IND vs ZIM 3rd T20 Pitch Report: बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है हरारे की पिच

Explainer: सही समय, सही फैसला... पीएम मोदी के एक तीर से चार निशाने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हार नहीं जीत, समझें पूरा गणित

Explainer: सही समय, सही फैसला... पीएम मोदी के एक तीर से चार निशाने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हार नहीं जीत, समझें पूरा गणित

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर

कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पीएम मोदी ने प्रह्लाद जोशी को ही नए शिक्षा मंत्री के रूप में क्यों चुना? जानिए उनका पूरा राजनीतिक करियर

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 25, 2026, 11:10 PM IST

पीएम मोदी ने प्रह्लाद जोशी को ही नए शिक्षा मंत्री के रूप में क्यों चुना? जानिए उनका पूरा राजनीतिक करियर

शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रह्लाद जोशी को मिला. (Photo- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • प्रह्लाद जोशी कम उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं
  • प्रह्लाद जोशी अभी दो मंत्रालय संभाल रहे हैं
  • प्रह्लाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं

Pralhad Joshi: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के अलावा शिक्षा मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा जाए. प्रह्लाद जोशी अभी खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) विभाग में केंद्रीय मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं. 

प्रह्लाद जोशी का राजनीतिक सफर

कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रह्लाद वेंकटेश जोशी 2004 से लोकसभा सांसद हैं. वह 2014 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. प्रह्लाद जोशी 2019 से 2024 तक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे. इस दौरान उन्होंने कोयला और खनन मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला. 

27 नवंबर 1962 को जन्मे प्रह्लाद जोशी के राजनीतिक करियर में बड़ा पड़ाव तब आया जब उन्होंने साल 1992-1994 के दौरान कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान में भारत का झंडा फहराने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया. प्रह्लाद जोशी का ये आंदोलन सफल रहा और वह इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर में आए. प्रह्लाद जोशी 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में लोकसभा के लिए चुने गए. 

प्रह्लाद जोशी के पिता वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे. प्रह्लाद जोशी ने अपनी शिक्षा रेलवे स्कूल में पूरी की. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल में ली और हुबली के श्री कडासिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. वह कम उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं. 

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और पहली जीत

हुबली में ईदगाह मैदान पर तिरंगा फहराने के आंदोलन का नेतृत्व करके प्रह्लाद जोशी राष्ट्रीय स्तर पर उभरे. उन्होंने इसी दौरान "कश्मीर बचाओ आंदोलन" में भी हिस्सा लिया. बाद में वह धारवाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए. साल 2004 में प्रह्लाद जोशी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और धारवाड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के बी.एस. पाटिल को हराया. साल 2009 के आम चुनाव में जब भाजपा ने देश भर में कमजोर प्रदर्शन किया था तब उन्होंने धारवाड़ में कर्नाटक की 28 सीटों में से दूसरे सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. 2019 में, प्रह्लाद जोशी ने एक लाख से ज्यादा वोटों से फिर धारवाड़ में अपना परचम बुलंद किया. 

बता दें कि राष्ट्रपति के विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे नई व्यवस्था बिना किसी देरी के प्रभावी हो सकेगी. शिक्षा मंत्रालय के किसी भी दीर्घकालिक पुनर्गठन के संबंध में आगे की जानकारी उचित समय पर घोषित किए जाने की उम्मीद है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर
IND vs ZIM T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, विराट-रोहित लिस्ट से कोसों दूर
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement