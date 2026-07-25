पीएम मोदी ने प्रह्लाद जोशी को ही नए शिक्षा मंत्री के रूप में क्यों चुना? जानिए उनका पूरा राजनीतिक करियर

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी है.

प्रह्लाद जोशी कम उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं

प्रह्लाद जोशी अभी दो मंत्रालय संभाल रहे हैं

प्रह्लाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं

Pralhad Joshi: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के अलावा शिक्षा मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा जाए. प्रह्लाद जोशी अभी खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) विभाग में केंद्रीय मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं.

प्रह्लाद जोशी का राजनीतिक सफर

कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रह्लाद वेंकटेश जोशी 2004 से लोकसभा सांसद हैं. वह 2014 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. प्रह्लाद जोशी 2019 से 2024 तक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे. इस दौरान उन्होंने कोयला और खनन मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला.

27 नवंबर 1962 को जन्मे प्रह्लाद जोशी के राजनीतिक करियर में बड़ा पड़ाव तब आया जब उन्होंने साल 1992-1994 के दौरान कर्नाटक के हुबली में ईदगाह मैदान में भारत का झंडा फहराने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया. प्रह्लाद जोशी का ये आंदोलन सफल रहा और वह इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर में आए. प्रह्लाद जोशी 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में लोकसभा के लिए चुने गए.

प्रह्लाद जोशी के पिता वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे. प्रह्लाद जोशी ने अपनी शिक्षा रेलवे स्कूल में पूरी की. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल में ली और हुबली के श्री कडासिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. वह कम उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और पहली जीत

हुबली में ईदगाह मैदान पर तिरंगा फहराने के आंदोलन का नेतृत्व करके प्रह्लाद जोशी राष्ट्रीय स्तर पर उभरे. उन्होंने इसी दौरान "कश्मीर बचाओ आंदोलन" में भी हिस्सा लिया. बाद में वह धारवाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए. साल 2004 में प्रह्लाद जोशी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और धारवाड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के बी.एस. पाटिल को हराया. साल 2009 के आम चुनाव में जब भाजपा ने देश भर में कमजोर प्रदर्शन किया था तब उन्होंने धारवाड़ में कर्नाटक की 28 सीटों में से दूसरे सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. 2019 में, प्रह्लाद जोशी ने एक लाख से ज्यादा वोटों से फिर धारवाड़ में अपना परचम बुलंद किया.

बता दें कि राष्ट्रपति के विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे नई व्यवस्था बिना किसी देरी के प्रभावी हो सकेगी. शिक्षा मंत्रालय के किसी भी दीर्घकालिक पुनर्गठन के संबंध में आगे की जानकारी उचित समय पर घोषित किए जाने की उम्मीद है.