प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं. आज वे डीजीपी-आईजीपी मीटिंग में हिस्सा लेंगे. इससे पहले उन्होने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सत्ता के भूखे लोग जनता से झूठ बोल रहे हैं . हमें हर झूठ को बेनकाब करना है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये लोग चौकीदार को चोर बोलते थे. ये जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं. ये लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं.

'केंद्र की सत्ता खो चुके'

भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आंदोलन हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में आप सभी ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा होगा. संविधान की भावना को कुचला जा रहा है. लोकतंत्र की गरिमा को नकारा जा रहा है. सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाले लोग पिछले एक दशक से केंद्र की सत्ता खो चुके हैं. वे लोगों से इस बात के लिए भी नाराज हैं कि उनके अलावा किसी और को आशीर्वाद दिया जा रहा है. वे इतने गुस्से में हैं कि वे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं.

#WATCH | Odisha: Addressing a public rally in Bhubaneswar, PM Modi says, "Agitations have always been taking place. But during the last some time, all of you must have seen a huge change. The sense of the Constitution is being trampled on. The dignity of democracy is being… pic.twitter.com/EY2zaQ66zp