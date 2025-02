Hamas Terrorists Posters in Kerala: केरल के पलक्कड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कार्यक्रम में हमास लीडर इस्माइल हानिया और याह्या सिनवर के पोस्टर लगाए. मिली जानकारी के मुताबिक, पलक्कड़ के प्रसिद्ध मुस्लिम पीर त्रिथला की मजार पर उर्स का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान सजे-धजे हाथियों पर सवार कुछ युवकों ने हमास लीडर इस्माइल हानिया और याह्या सिनवर के पोस्टर और बैनर लगाए. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. मामले पर विवाद बढ़ने पर भाजपा ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की मांग की है. बता दें, जिन हमास आतंकियों के पोस्टर और बैनर कार्यक्रम में लगाए गए उन्हें अलग-अलग ऑपरेशन में इजरायल ने मार गिराया था.

क्या है पूरी घटना, यहां समझें

यह घटना केरल के पलक्कड़ जिले की बताई जा रही है. यहां वार्षिक उत्सव में हमास आतंकियों के पोस्टर और बैनर लहराए गए. पोस्टरों पर लिखा था- 'थारवाडीस, थेक्केभागम', जिसका मतलब पैतृक और पश्चिम की ओर होता है. नारे से कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलूस में शामिल लोग पश्चिम की ओर से आए नेताओं के एक बड़े परिवार का गौरवशाली हिस्सा थे. इस कार्यक्रम में हाथियों पर सवार कुछ युवकों ने हमास लीडर इस्माइल और याह्या सिनवर के पोस्टर लहराए. इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने पर भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकार पर हमलावर है. हालांकि, अभी तक इन बैनर और पोस्टर के संबंध में उर्स महोत्सव के आयोजकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

One year ago, when @BJP4Keralam warned against a rally in Kerala where a Hamas leader virtually participated, the LDF govt took no action. Now, in Palakkad, at a Urus festival, terrorists who killed thousands were glorified—pictures of Ismail Haniyeh & Yahya Sinwar were paraded… pic.twitter.com/eBRfTJvMX9