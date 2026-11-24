AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान (Akhtarul Iman) ने कहा कि जिसे आप वेश्या कहते हैं वे भी सज-संवर कर इस तरह से बेहयाई से नहीं बैठतीं, जितना आप अपनी बहू को बिठाकर रखते हैं.

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान (Akhtarul Iman) ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिसे लेकर सियासी बवाल मच गया है. अख्तरुल ईमान ने मुस्लिम दुल्हनों को रिसेप्शन के दौरान पर्दा नहीं करने और सजने-संवरने की आलोचना करते हुए इसकी तुलना तवायफों से कर दी. यह पहली बार नहीं है जब अख्तरुल ने कोई विवादित बयान दिया है.

अख्तरुल ईमान ने कहा, 'जिसको आप वेश्या कहते हैं वे भी सज-संवर कर इस तरह से बेहयाई से नहीं बैठतीं, जितना आप अपनी बहू को बिठाकर रखते हैं.' वायरल वीडियो में AIMIM विधायक को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'मैं पुरुषों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है? इस तरह का खुला मेलजोल सूअरों के व्यवहार के समान है.'

औरतों के पहनावे पर भी सवाल

मुस्लिम शादियों में गलत रिवाजों के बारे में बात करते हुए अख्तरुल ईमान ने शादियों में औरतों के कपड़े पहनने के तरीके पर भी सवाल उठाए. उन्होंने महिलाओं के सिर न ढकने की भी बुराई की. उन्होंने कहा, 'आजकल सिर पर दुपट्टा पहनने वाली महिलाओं से ज्यादा मर्द टोपी पहनते हैं. उन्होंने कहा कि 'इस्लाम में महिलाओं के लिए पर्दा (घूंघट) जरूरी है.' ईमान ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा शादीशुदा हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर से कहीं ज्यादा जरूरी है.

कौन हैं अख्‍तरुल ईमान?

अख्तरुल ईमान बिहार के आमौर विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के विधायक हैं. अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पहले वह RJD और JDU में भी रह चुके हैं.

साल 2005 में वह RJD की टिकट पर किशनगंज से विधानसभा चुनाव जीते थे. वहीं, 2010 में कोच धामन से भी विधायक चुने गए थे. साल 2025 के विधानसभा चुनाव में अख्तारुल ईमान ने करीब 30 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी. उन्होंने जेडीयू के सबा जफर को हराया था.

पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

वक्फ कानून के विरोध में अख्तरुल ईमान ने कहा था कि मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है. अख्तरुल ने BJP नेताओं की तुलना 'जालिमों' और 'देशी अंग्रेजों' से की थी. उन्होंने कहा था कि इस कानून से आजादी की लड़ाई नहीं लड़ने वाला कायर है.

बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि जो लोग कुत्ते पालते हैं, उन्हें जनसंख्या नियंत्रण पर बात नहीं करनी चाहिए. BJP विधायक हरिभूषण ठाकुर के एक समुदाय की बढ़ती आबादी पर टिप्पणी करने के बाद ईमान ने कहा था कि जिनमें मर्दानगी है, वे बच्चे पैदा कर सकते हैं.

बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेते समय उन्होंने उर्दू में लिखे शपथ पत्र में 'हिंदुस्तान' की जगह 'भारत' शब्द इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था. उन्होंने दलील दी थी कि संविधान की प्रस्तावना में 'भारत' शब्द का उल्लेख है.

2013 में अख्तरुल ईमान जब RJD विधायक थे तो स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर सवाल उठाए थे. विधानसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार RSS के एजेंडे को फैला रही है.

इसी साल जब बिहार में राज्यसभा चुनाव थे, तो उन्होंने AIMIM की ओर से अपनी पार्टी का दावा ठोक दिया था. उन्होंने तेजस्वी यादव से समर्थन मांगते हुए कहा था कि राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए. समर्थन मांगते हुए उन्होंने कहा था, 'गरीब की बीवी सबकी भाभी' होती हैं.

'शरिया की चिंता है तो अफगानिस्तान चले जाएं'

बिहार BJP नेता दानिश इकबाल ने अख्तरुल ईमान के बयान की आलोचना की. उन्होंने कहा, 'यह अफसोस की बात है कि एक MLA उन पिछड़े मौलानाओं की तरह बोल रहा है जो महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें करते हैं.' इकबाल ने कहा, 'हमारी महिलाएं पढ़-लिख रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. अगर उन्हें (ईमान) शरिया की इतनी चिंता है तो उन्हें अफ़गानिस्तान जाकर रहने दें.'



#WATCH | Delhi: On Akhtarul Iman's remark, Congress leader Mumtaz Patel says, "It is very, very disgusting to see the so-called representatives of the community, especially coming from a party like the AIMIM that is supposedly representing Muslims, talk so derogatorily about women. Nowhere does Islam demean women like that. The religion or the culture does not treat women this way. There is a whole narrative being spread where statements like these make Islam a very easy target for everyone to condemn. I condemn this statement, and being a Muslim woman, I think it is absolutely, absolutely wrong..." — ANI (@ANI) November 23, 2026

बेहद घिनौना बयान- मुमताज पटेल

ईमान की बातों को 'घिनौना' बताते हुए कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि इस्लाम इस तरह से महिलाओं को नीचा दिखाने की इजाज़त नहीं देता. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह देखना बहुत, बहुत घिनौना है कि समुदाय के तथाकथित प्रतिनिधि, खासकर AIMIM जैसी पार्टी से जो कथित तौर पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, महिलाओं के बारे में इतनी बुरी बातें कर रहे हैं. इस्लाम में कहीं भी महिलाओं को इस तरह नीचा नहीं दिखाया गया है. एक मुस्लिम महिला होने के नाते मुझे लगता है कि यह बिल्कुल, बिल्कुल गलत है.'

#WATCH | Lucknow, UP: On AIMIM Bihar President Akhtarul Iman's remark, Chairman of Islamic Centre of India Maulana Khalid Rasheed Farangi Mahli said, "The type of language being used by some people has no place in our civilised society, and I think people should not make such a statement and should not use such words. As far as nikah is concerned, it is part of Islamic Shariat, and if a bridegroom is wearing garlands, you can say it is because of the good smell that comes from garlands and nothing else. And as far as giving gifts on the occasion of marriage, walima, or reception is concerned, there is no harm as far as Islamic law is concerned in giving..." — ANI (@ANI) November 23, 2026



AIMIM लीडर के बयान की धार्मिक नेताओं ने भी कड़ी आलोचना की. इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और लखनऊ के मौलवी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, 'कुछ लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी हमारे सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है. मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.'