Pongal Gift Scheme: 1000 रुपये कैश, चावल, गन्ना और चीनी बांट रही तमिलनाडु सरकार, जानिए क्यों

डीएनए हिंदी: भारत की राजनीति में जनता को गिफ्ट देने की रवायत पुरानी है. कहीं कोई सरकार बिजली-पानी फ्री देती है, कोई गैस तो कोई लैपटॉप. अब तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार (MK Stalin Government) ने राज्य के लोगों को पोंगल त्योहार पर गिफ्ट देने की योजना (Pongal Gift Hamper Scheme) शुरू की है. इस योजना में राज्य के लोगों को नकद रुपये, चीनी, अनाज और गन्ना दिया जा रहा है. 15 से 18 जनवरी तक चलने वाला पोंगल त्योहार तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया जाता है. तमिलनाडु सरकार की कोशिश है कि इससे पहले ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पोंगल गिफ्ट दे दिए जाएं.

सीएम एम के स्टालिन ने सोमवार को चेन्नई में Pongal Gift Hamper बांटे. इस गिफ्ट हैंपर के अंदर 1,000 रुपये, 1 किलो चावल, एक किलो चीनी और 1 गन्ना दिया जा रहा है. स्टालिन के अलावा पार्टी के बाकी मंत्री, विधायक और नेता भी इन दिनों जोर-शोर से गिफ्ट बांटने में लगे हुए हैं. आपको बता दें कि इस योजना का लाभ राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है.

