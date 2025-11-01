दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

Delhi Pollution: दिल्ली का प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इंडिया गेट धुंध में छिपा नजर आया. राजधानी में बढ़ी धुंध ने राजधानीवासियों की सांसों को मुश्किल बना दिया है.

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण और ठंड के मौसम के चलते राजधानी में धुंध का साया छाया हुआ है. इंडिया गेट और आसपास के इलाके धुंध में लगभग गायब नजर आए. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इंडिया गेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 295 दर्ज किया गया है, जो “खराब” श्रेणी में आता है. बताते चलें, पिछले कुछ दिनों में हवा में सुधार हुआ था, लेकिन अब यह फिर बढ़कर लोगों की सेहत के लिए चिंता का विषय बन गया है.

शुक्रवार को AQI में कुछ सुधार हुआ था, जो 373 से घटकर 218 हो गया था. विशेषज्ञों के अनुसार यह सुधार बारिश और हवा की गति बढ़ने के कारण था, लेकिन अब स्थिति फिर बिगड़ गई है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं. राजधानी में बाहर से आने वाले पुराने ट्रक और पिकअप जैसे वाहन, जो BS-III या उससे पुराने मॉडल के हैं, उन्हें अब दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. परिवहन विभाग ने इसे लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर 23 विशेष टीमें बनाई हैं. अनुमान है कि लगभग 50 से 70 हजार वाहन इस नियम के अंतर्गत आते हैं.

#WATCH | Delhi: India Gate seems to disappear behind a thin layer of haze this evening. AQI (Air Quality Index) around the area is in 'Poor' category, at 295, as per CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/7qtDBMruWP — ANI (@ANI) November 1, 2025

विंटर ऐक्शन प्लान में तेजी

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने अपने विंटर ऐक्शन प्लान को भी तेज कर दिया है. राजधानी के 13 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को आनंद विहार का दौरा किया और प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रही कार्रवाइयों का जायजा लिया. इसके अलावा एंटी-स्मॉग गन और पानी छिड़कने वाली मशीनों का इस्तेमाल व्यस्त समय में किया जाएगा.

सावधानी बरतने की सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को जहरीली हवा से बचने के लिए घर से निकलते समय मास्क पहनना चाहिए और संभव हो तो धुंध वाले समय में बाहर न निकलें. स्कूलों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. राजधानीवासियों के लिए यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है.

