Delhi Pollution: दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, राजधानी में कौन-सी गाड़ी चलेगी और किसे नहीं मिलेगा फ्यूल? जानिए सभी डिटेल्स

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने GRAP स्टेज-4 लागू किया है, जिसके तहत वाहनों की आवाजाही, ईंधन की बिक्री और बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं.

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंचने के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. GRAP स्टेज-4 लागू होने के साथ ही वाहनों की आवाजाही, ईंधन की बिक्री और बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. इन नियमों का मकसद प्रदूषण को नियंत्रित करना है, ताकि हालात और बिगड़ने से रोके जा सकें. सरकार के मुताबिक, PUC नहीं होने के कारण अब तक करीब आठ लाख वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. प्रशासन का कहना है कि ये कदम जरूरी हैं, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और लोगों को साफ हवा मिल सके. हालांकि, आम लोगों को इन नियमों से दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि यह सख्ती समय की जरूरत है.

प्रदूषण ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. हवा की गुणवत्ता ‘बेहद गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP का स्टेज-4 लागू कर दिया है. यह सबसे सख्त चरण माना जाता है, जिसमें वाहनों और ईंधन को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं. GRAP-4 के तहत दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर सख्ती की गई है. अब केवल BS-6 मानकों पर खरी उतरने वाले वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे. BS-2, BS-3 और BS-4 कैटेगरी की सभी गाड़ियों की एंट्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है. यह नियम प्राइवेट कारों, टैक्सियों, स्कूल बसों और कमर्शियल वाहनों सभी पर लागू होगा.

यह भी पढ़ें: MGNREGA: मनरेगा पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सोनिया गांधी का हमला, बोलीं– गरीबों के हक पर चोट

दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी सख्त जांच की जाएगी

सरकार ने साफ किया है कि दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी सख्त जांच की जाएगी. यदि कोई वाहन BS-6 मानकों पर खरा नहीं पाया गया, तो उसे जब्त किया जा सकता है. खासतौर पर डीजल से चलने वाली BS-4 इंटरस्टेट बसों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ईंधन को लेकर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर लगाए गए कैमरे अपने आप ऐसे वाहनों की पहचान कर लेंगे, जिनके पास वैध PUC नहीं है. ऐसे वाहनों को बिना किसी बहस के ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.