NEET स्टूडेंट की मौत पर सियासत तेज, बिहार सरकार ने मांगी CBI जांच तो तेजस्वी ने क्षमता पर उठा दिए सवाल

भारत

बिहार सरकार ने पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही 18 वर्षीय एक छात्रा की हाल ही में हुई मौत के मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश की है. तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को अक्षम बताते हुए, इसपर सवाल उठाए हैं, जानें पूरा मामला...

Latest News

IANS

Updated : Jan 31, 2026, 04:51 PM IST

सांकेतिक तस्वीर

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही 18 वर्षीय एक छात्रा की हाल ही में हुई मौत के मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है. इससे पहले बिहार पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रहा था.

जहानाबाद की रहने वाली छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर में अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी और कई दिन तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई. छात्रा के परिवार ने उसका यौन उत्पीड़न होने और अधिकारियों पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या लिखा?

चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले (केस नंबर- 14/26) की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है. इस घटना का पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से खुलासा होना चाहिए.' उपमुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है.

राज्य के गृह विभाग ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए एक अधिसूचना भी जारी की. यह अधिनियम देश की प्रमुख जांच एजेंसी के कामकाज को नियंत्रित करता है. केंद्र सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगा, जो राज्य से जुड़े मामले में सीबीआई जांच शुरू करने के लिए एक ज़रूरी शर्त है. नियमों के अनुसार एजेंसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी अपराध की जांच करने के लिए राज्य और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहले से मंजूरी जरूरी होती है, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है.

मृतक के माता-पिता का आरोप

मृतक छात्रा के माता-पिता ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य पुलिस यौन उत्पीड़न की बात से इनकार करके और इसे आत्महत्या का मामला बताकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. छात्रा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका को खारिज नहीं किया गया और यह नतीजा पुलिस के उस शुरुआती दावे से अलग है कि मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज में यौन उत्पीड़न की बात सामने नहीं आई. इस मामले में छात्रा के हॉस्टल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है.

इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, 'सीबीआई अब पटना पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक अलग मामला दर्ज कर सकती है. एजेंसी के अधिकारी राज्य पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी सबूत इकट्ठा करेंगे और संदिग्धों, गिरफ्तार व्यक्ति, अस्पताल के कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और उन पुलिसकर्मियों के बयान भी रिकॉर्ड करेंगे, जिन्होंने शुरू में मामले की जांच की थी और इसे आत्महत्या का मामला बताया था.'

तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना

इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, 'नीट की छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और 'अनप्रोफेशनल' है जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता.'

उन्होंने आगे लिखा कि पुलिस से अधिक यह बड़बोली एनडीए सरकार के 'करप्ट' और 'कंप्रोमाइज़्ड तंत्र' की विफलता है, जिनके कर्ता-धर्ता मंत्री-मुख्यमंत्री दिन रात आकाश-पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हांकते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी. यही इस मामले में होना है.

