SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की. उन्होंने सरकार पर एसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को चुप कराने और उनकी आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि महीनों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे छात्रों पर शनिवार की रात के अंधेरे में बल प्रयोग किया गया जिससे कई छात्र घायल हो गए. मीडियाकर्मियों को भी खबर कवर करने से रोक दिया गया जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ाया है.

अरविंद केजरीवाल ने X पर क्या लिखा?

उन्होंने पोस्ट किया, 'भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए... देश में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है. भाजपा पर सवाल उठाने वालों पर लाठीचार्ज करके उन्हें चुप करा दिया जाता है. किसी को भी उठाकर जेल में डाला जा सकता है, जब चाहे कोई भी कानून बदला जा सकता है. अगर कोई भाजपा को वोट नहीं देता, तो उसका वोट काट दिया जाता है.'

बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए…



SSC परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियाँ बरसा दी गईं। सोचिए... जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया… https://t.co/F3oLAkY4QP — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 25, 2025

छात्र एसएससी की दोबारा परीक्षा कराने, वर्तमान परीक्षा परिणाम रद्द करने और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. केजरीवाल ने कहा, 'ये छात्र एसएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर महीनों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं. उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें रात के अंधेरे में लाठियों से पीटा गया. सोचिए... कल जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं. मीडियाकर्मियों को भी खबर कवर करने से रोका गया.'

SSC के एग्जाम में स्टूडेंट्स को करना पड़ा इन दिक्कतों का सामना

एसएससी एक वैधानिक निकाय है जो मंत्रालयों, विभागों और कई सरकारी संगठनों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है. 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 142 शहरों के 194 केंद्रों पर आयोजित चरण 13 की परीक्षा अचानक रद्द होने, सॉफ्टवेयर क्रैश होने, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में विफलता और गलत केंद्र आवंटन जैसी समस्याओं से जूझती रही. परीक्षा के दौरान लगभग 5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. इन व्यवधानों के कारण पिछले सप्ताह दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शनों की लहर चल पड़ी, जिससे हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया हुई.

