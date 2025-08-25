Add DNA as a Preferred Source
SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'

पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास

Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला

Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त

Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

Uric Acid Remedy: इस चटनी की तासीर से कम होने लगेगा यूरिक एसिड, खोखली हो रही हड्डियों में आ जाएगी जान

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 25, 2025, 02:07 PM IST

SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'

Arvind Kejriwal

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की. उन्होंने सरकार पर एसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को चुप कराने और उनकी आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि महीनों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे छात्रों पर शनिवार की रात के अंधेरे में बल प्रयोग किया गया जिससे कई छात्र घायल हो गए. मीडियाकर्मियों को भी खबर कवर करने से रोक दिया गया जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ाया है.

अरविंद केजरीवाल ने X पर क्या लिखा?

उन्होंने पोस्ट किया, 'भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए... देश में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है. भाजपा पर सवाल उठाने वालों पर लाठीचार्ज करके उन्हें चुप करा दिया जाता है. किसी को भी उठाकर जेल में डाला जा सकता है, जब चाहे कोई भी कानून बदला जा सकता है. अगर कोई भाजपा को वोट नहीं देता, तो उसका वोट काट दिया जाता है.'

छात्र एसएससी की दोबारा परीक्षा कराने, वर्तमान परीक्षा परिणाम रद्द करने और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. केजरीवाल ने कहा, 'ये छात्र एसएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर महीनों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं. उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें रात के अंधेरे में लाठियों से पीटा गया. सोचिए... कल जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं. मीडियाकर्मियों को भी खबर कवर करने से रोका गया.'

SSC के एग्जाम में स्टूडेंट्स को करना पड़ा इन दिक्कतों का सामना

एसएससी एक वैधानिक निकाय है जो मंत्रालयों, विभागों और कई सरकारी संगठनों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है. 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 142 शहरों के 194 केंद्रों पर आयोजित चरण 13 की परीक्षा अचानक रद्द होने, सॉफ्टवेयर क्रैश होने, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में विफलता और गलत केंद्र आवंटन जैसी समस्याओं से जूझती रही. परीक्षा के दौरान लगभग 5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. इन व्यवधानों के कारण पिछले सप्ताह दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शनों की लहर चल पड़ी, जिससे हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया हुई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

