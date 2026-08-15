स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान, CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपमान किए जाने की निंदा की है.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपमान किए जाने की निंदा की है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में बाधा पैदा की गई और उसे अपमानित करने का कार्य किया गया. ये कार्य निंदनीय है.

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से वंदेमातरम का पूरा गीत लाल किले की प्राचीर से गवाया. ये गीत आनंदमठ फिल्म के माध्यम से दुनिया के सामने आया. वंदेमातरम वो नारा, वो गीत है, जिसे गा-गाकर आजादी के मतवालों ने जीवन को कुर्बान किया. ऐसे में वंदेमातरम के गीत का अपमान करना निंदनीय है.

कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए- मोहन

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मैं ये मानकर चलता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिन्होंने भी अपमान किया, उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही अपनी गलती मानकर देश से माफी मागेंगे.

मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि कांग्रेस सत्य नहीं जानती तो सत्याग्रह क्या करेगी, उनके आचरण से कदम-कदम पर कूटनीति झलकती है. झूठ की पराकाष्ठा होती है, कांग्रेस को आत्म मूल्यांकन करने की ज़रूरत है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया.

इस अवसर पर उन्होंने तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश दिया है. राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर देशप्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम सभी नौ अगस्त से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के तहत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं.