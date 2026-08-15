FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान, CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान, CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

रूस के लड़ाकू विमान से ही मॉस्को पर हमला करेगा यूक्रेन! इस देश से पुराने MiG-29 लेने की तैयारी, कितना ताकतवर है ये फाइटर?

रूस के लड़ाकू विमान से ही मॉस्को पर हमला करेगा यूक्रेन! इस देश से पुराने MiG-29 लेने की तैयारी, कितना ताकतवर है ये फाइटर?

भारत-अफगानिस्तान संबंधों से पाकिस्तान बेचैन, दरार डालने के लिए 'मजहब' का इस्तेमाल करेगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा

भारत-अफगानिस्तान संबंधों से पाकिस्तान बेचैन, दरार डालने के लिए 'मजहब' का इस्तेमाल करेगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान, CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपमान किए जाने की निंदा की है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 15, 2026, 10:20 PM IST

स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान, CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

CM Mohan Yadav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपमान किए जाने की निंदा की है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में बाधा पैदा की गई और उसे अपमानित करने का कार्य किया गया. ये कार्य निंदनीय है.

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से वंदेमातरम का पूरा गीत लाल किले की प्राचीर से गवाया. ये गीत आनंदमठ फिल्म के माध्यम से दुनिया के सामने आया. वंदेमातरम वो नारा, वो गीत है, जिसे गा-गाकर आजादी के मतवालों ने जीवन को कुर्बान किया. ऐसे में वंदेमातरम के गीत का अपमान करना निंदनीय है. 

कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए- मोहन

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मैं ये मानकर चलता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिन्होंने भी अपमान किया, उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही अपनी गलती मानकर देश से माफी मागेंगे.

मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि कांग्रेस सत्य नहीं जानती तो सत्याग्रह क्या करेगी, उनके आचरण से कदम-कदम पर कूटनीति झलकती है. झूठ की पराकाष्ठा होती है, कांग्रेस को आत्म मूल्यांकन करने की ज़रूरत है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया.

इस अवसर पर उन्होंने तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश दिया है. राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर देशप्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम सभी नौ अगस्त से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के तहत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement