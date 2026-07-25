ABVP के कार्यकर्ता से लेकर देश के शिक्षा मंत्री तक, जानिए कैसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर

धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके पिता डॉ.देबेंद्र प्रधान भी भाजपा से जुड़े थे. धर्मेंद्र प्रधान ने चुनावी राजनीति की शुरुआत ओडिशा से की थी.

धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में हुआ था

धर्मेंद्र प्रधान 1998 में बीजेपी में शामिल हुए

धर्मेंद्र प्रधान साल 2004 में पहली बार लोकभा के चुने गए थे



Dharmendra Pradhan's political journey: देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले धर्मेंद्र प्रधान देश के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इस्पात और कौशल विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं. आइये जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर.

धर्मेंद्र प्रधान का प्रारंभिक जीवन

धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में हुआ था. वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिता डॉ.देबेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थे. अपनी शुरुआती पढ़ाई ओडिशा में पूरी करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने उत्कल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी में एम.ए. किया है.

धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक जीवन

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का सदस्यता ले ली थी. साल 1993 में वह ABVP के राज्य सचिव और 1995 में राष्ट्रीय सचिव के पद तक पहुंचे. प्रधान 1998 में बीजेपी में शामिल हुए. धर्मेंद्र प्रधान 2021 से भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे. इससे पहले वह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री तथा इस्पात मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं. वह अभी ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सांसद हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ने चुनावी राजनीति की शुरुआत ओडिशा से ही की थी और 2000 से 2004 तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे. उन्हें 2001 में ओडिशा में बीजेपी युवा मोर्चा का ध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

संभाल चुके हैं ये अहम जिम्मेदारियां

धर्मेंद्र प्रधान साल 2004 में पहली बार लोकभा के चुने गए थे. वह संसद की कई समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं. वह संसद की याचिका समिति और ऊर्जा समिति के सदस्य रहे. 2007 में उन्होंने 'स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी' के सदस्य के तौर पर काम किया. धर्मेंद्र प्रधान साल 2012 से 2018 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे. 2024 में प्रधान 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए. सितंबर 2017 में धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का कार्यभार मिला.

मई 2019 से जुलाई 2021 तक, उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री के तौर पर काम किया. 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को पहली बार शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी. 9 जून 2024 को उन्होंने फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद संभाला.