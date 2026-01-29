भारत के इस राज्य में अब पुलिसकर्मियों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी, DGP ने जारी किए सर्कुलर

कर्नाटक पुलिस के लिए एक राहत भरी और मानवीय पहल सामने आई है. अब राज्य में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर अनिवार्य छुट्टी दी जाएगी.

पुलिस, सेना, मेडिकल और मीडिया जैसे सेक्टरों में काम करने वालों की ड्यूटी आम नौकरियों से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होती है. अक्सर, जब देश त्योहार और पारिवारिक मौके मना रहा होता है, तब ये लोग ड्यूटी पर तैनात रहते हैं. खासतौर पर पुलिसकर्मियों को आपात हालात में लगातार कई दिनों तक काम करना पड़ता है. ऐसे में छुट्टी मिलना उनके लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है. इसी बीच कर्नाटक पुलिस के लिए एक राहत भरी और मानवीय पहल सामने आई है.

अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने पुलिसकर्मियों के कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. अब राज्य में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर अनिवार्य छुट्टी दी जाएगी. इस संबंध में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर सभी यूनिट अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. पुलिस विभाग में काम का दबाव हमेशा अधिक रहता है. कानून-व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, त्योहार, चुनाव, आपदाएं और आकस्मिक घटनाएं. हर परिस्थिति में पुलिस को सबसे पहले मोर्चा संभालना पड़ता है. इस दौरान कई बार पुलिसकर्मी अपने निजी जीवन के खास पलों को भी ड्यूटी की वजह से नजरअंदाज करने को मजबूर हो जाते हैं. सरकार का मानना है कि यही लगातार तनाव मानसिक थकान और कार्यक्षमता पर असर डालता है.

सकारात्मक और संवेदनशील कदम

इसी सोच के तहत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की ओर से यह परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ जैसे व्यक्तिगत अवसरों पर अवकाश देना एक सकारात्मक और संवेदनशील कदम है. सरकार का तर्क है कि ऐसे विशेष दिनों पर परिवार के साथ समय बिताने से पुलिसकर्मी भावनात्मक रूप से तरोताज़ा महसूस करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और तनाव कम होता है.

Karnataka DGP issues a circular stating that Police personnel be given compulsory leave to celebrate birthdays and anniversaries.



"...Taking leave on these special days helps officers and personnel to recharge emotionally, spend quality time with family and maintain a balance… pic.twitter.com/ywn28ScgdI — ANI (@ANI) January 29, 2026

यह भी पढ़ें: क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

बिना किसी अनावश्यक अड़चन के मंजूरी

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी अपने जन्मदिन या एनिवर्सरी पर छुट्टी के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित यूनिट अधिकारी उसे बिना किसी अनावश्यक अड़चन के मंजूरी देंगे. यह अवकाश सेवा नियमों के तहत अनिवार्य माना जाएगा.

सरकार का कहना है कि यह पहल केवल छुट्टी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुलिसकर्मियों के बलिदान और समर्पण को मान्यता देने का एक तरीका भी है. बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, कार्य संतुष्टि और परिवार का साथ मिलने से पुलिस बल की उत्पादकता और अनुशासन में भी सुधार देखने को मिलेगा. इस फैसले के बाद कर्नाटक पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है. लंबे समय से जिस मानवीय संवेदनशीलता की मांग की जा रही थी, वह अब नीति का हिस्सा बनती दिख रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से