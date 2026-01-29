FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट्स-कैमरा-अवॉर्ड्स! खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द उठेगा बेस्ट एक्टर-बेस्ट एक्ट्रेस के नाम से पर्दा..

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

AI, व्यापार समेत इन सुधारों पर बड़ा दांव लगाए सरकार, बजट से पहले पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की सलाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

Homeभारत

भारत

भारत के इस राज्य में अब पुलिसकर्मियों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी, DGP ने जारी किए सर्कुलर

कर्नाटक पुलिस के लिए एक राहत भरी और मानवीय पहल सामने आई है. अब राज्य में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर अनिवार्य छुट्टी दी जाएगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 29, 2026, 06:12 PM IST

भारत के इस राज्य में अब पुलिसकर्मियों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी, DGP ने जारी किए सर्कुलर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पुलिस, सेना, मेडिकल और मीडिया जैसे सेक्टरों में काम करने वालों की ड्यूटी आम नौकरियों से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होती है. अक्सर, जब देश त्योहार और पारिवारिक मौके मना रहा होता है, तब ये लोग ड्यूटी पर तैनात रहते हैं. खासतौर पर पुलिसकर्मियों को आपात हालात में लगातार कई दिनों तक काम करना पड़ता है. ऐसे में छुट्टी मिलना उनके लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है. इसी बीच कर्नाटक पुलिस के लिए एक राहत भरी और मानवीय पहल सामने आई है. 

अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए 

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने पुलिसकर्मियों के कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. अब राज्य में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर अनिवार्य छुट्टी दी जाएगी. इस संबंध में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर सभी यूनिट अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. पुलिस विभाग में काम का दबाव हमेशा अधिक रहता है. कानून-व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, त्योहार, चुनाव, आपदाएं और आकस्मिक घटनाएं. हर परिस्थिति में पुलिस को सबसे पहले मोर्चा संभालना पड़ता है. इस दौरान कई बार पुलिसकर्मी अपने निजी जीवन के खास पलों को भी ड्यूटी की वजह से नजरअंदाज करने को मजबूर हो जाते हैं. सरकार का मानना है कि यही लगातार तनाव मानसिक थकान और कार्यक्षमता पर असर डालता है. 

सकारात्मक और संवेदनशील कदम

इसी सोच के तहत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की ओर से यह परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ जैसे व्यक्तिगत अवसरों पर अवकाश देना एक सकारात्मक और संवेदनशील कदम है. सरकार का तर्क है कि ऐसे विशेष दिनों पर परिवार के साथ समय बिताने से पुलिसकर्मी भावनात्मक रूप से तरोताज़ा महसूस करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और तनाव कम होता है. 

यह भी पढ़ें: क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

बिना किसी अनावश्यक अड़चन के मंजूरी

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी अपने जन्मदिन या एनिवर्सरी पर छुट्टी के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित यूनिट अधिकारी उसे बिना किसी अनावश्यक अड़चन के मंजूरी देंगे. यह अवकाश सेवा नियमों के तहत अनिवार्य माना जाएगा.
सरकार का कहना है कि यह पहल केवल छुट्टी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुलिसकर्मियों के बलिदान और समर्पण को मान्यता देने का एक तरीका भी है. बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, कार्य संतुष्टि और परिवार का साथ मिलने से पुलिस बल की उत्पादकता और अनुशासन में भी सुधार देखने को मिलेगा. इस फैसले के बाद कर्नाटक पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है. लंबे समय से जिस मानवीय संवेदनशीलता की मांग की जा रही थी, वह अब नीति का हिस्सा बनती दिख रही है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट
शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Pradosh Vrat 2026: इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
MORE
Advertisement