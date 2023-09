Heart attack in Gym: जिम में एक्सरसाइज कर रहा था कॉन्स्टेबल, अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत, वीडियो

डीएनए हिंदी: पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक की घटनाएं कुछ ज्यादा ही हो गई हैं. खासकर जिम में एक्सरसाइज के दौरान मौत के कई मामले आ चुके हैं. हैदराबाद में जिम में एक्सरसाइज कर रहे एक पुलिस कॉन्स्बेटल को अचानक हार्ट अटैक आ गया. आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक देखते ही देखते कुछ ही सेकेंड में कॉन्स्टेबल की मौत हो गई.

यह मामला गुरुवार का है. मृतक की पहचान पुलिस कॉन्स्टेबल 24 साल के विशाल के रूप में हुई है. आसिफ नगर थाना क्षेत्र में मौजूद एक जिम में विशाल एक्सरसाइज करने पहुंचे थे. जिम के वीडियो में देखा जा सकता है कि विशाल अचानक गिर गए. लोग उन्हें बचाने भी दौड़े लेकिन विशाल जब एक बार गिरे तो दोबारा नहीं उठ पाए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी.

हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ गईं

कोरोना महामारी के बाद से इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा हो गई हैं. कई बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को भी जिम में एक्सरसाइज के दौरान ही हार्ट अटैक आया था. इसमें से कुछ सेलिब्रिटी की तो मौत हो गई. ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में आया था जिसमें 16 साल की एक लड़की को स्कूल में दिल का दौरा पड़ गया था और उसकी मौत हो गई थी.

Why the number of cases of #HeartAttack have increased significantly ?



A man died of #CardiacArrest during a Haldi ceremony at Kalapathar area.



A police constable Vishal (24) died, allegedly due to a #cardiac arrest during a workout at a gym in Bowenpally area.#Hyderabad pic.twitter.com/rAUZ2J0ynC