राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस चार्जशीट ने खोले अहम राज, पहले भी सोनम ने रची थी हत्या की साजिश, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

व्यापारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में SIT चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में इस केस की अंदरूनी कहानी उजागर की है. इसमें पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की चौंकाने वाली भूमिका सामने आई है.

मेघालय में व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था. शुरुआती जांच में यह मामला गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक सुनियोजित मर्डर साबित हुआ. अब पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर इस केस की अंदरूनी कहानी उजागर की है. इसमें पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की चौंकाने वाली भूमिका सामने आई है. चार्जशीट के मुताबिक, राजा की पत्नी सोनम और उसका कथित प्रेमी राज इस हत्या के असली मास्टरमाइंड थे. दोनों की नजदीकियां शादी के बाद भी बनी रहीं और शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी थी.

कई बार नाकाम रहे मर्डर प्लान

SIT के मुताबिक, सोनम और राज ने पहले तीन बार राजा की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी कारण असफल रहे. आखिरकार, 23 मई को सोहरा (चेरापूंजी) के वेई सवडोंग फॉल्स के पास उन्होंने तीन शूटरों की मदद से राजा पर हमला करवाया और उसके शव को गहरी खाई में फेंक दिया.

लापता से हत्या का खुलासा

20 मई को शिलांग घूमने पहुंचे राजा के अचानक लापता होने पर मामला पहले गुमशुदगी का लगा. लेकिन बाद में पुलिस को शक हुआ और तलाशी अभियान चलाया गया. करीब 10 दिन बाद, 2 जून को राजा का शव खाई से बरामद हुआ. शव की हालत देख पुलिस ने साफ कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है.

गिरफ्तारियां और चार्जशीट

पुलिस ने सोनम, राज कुशवाहा और तीनों शूटरों को यूपी और एमपी से गिरफ्तार किया. इसके अलावा तीन और आरोपियों को भी पकड़ा गया, जिन्होंने साजिशकर्ताओं की मदद की थी. हालांकि इनमें से कुछ को जमानत मिल चुकी है. पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने इसे परिवार के साथ किया गया बड़ा विश्वासघात बताया.

