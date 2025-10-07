कटक हिंसा में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभी कर्फ्यू के साथ इंटरनेट रहेगा बंद

दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच हुए उपद्रव में पथराव और झड़पें हुईं. आठ पुलिसकर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल हुए। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं.

कटक में सोमवार रात हुई अशांति के देखते हुए केंद्रीय संभाग की राजस्व संभागीय आयुक्त (आरडीसी) गुहा पूनम तपस कुमार ने स्थिति की समीक्षा की. उनके साथ पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला और कटक के जिला मजिस्ट्रेट दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे भी मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि "हम सभी इस मामले के शीघ्र शांतिपूर्ण समाधान की आशा कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा. समाज आमतौर पर शांतिपूर्ण रहना चाहता है, हर कोई त्योहार या कोई भी कार्यक्रम एक साथ मनाना चाहता है. मुझे यकीन है कि यह संदेश बहुत स्पष्ट है, और जिसने भी सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा

दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद, भुवनेश्वर-कटक के पुलिस आयुक्त एस. देव दत्ता सिंह ने कहा, "कल रात पुलिस पर पथराव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े. उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. कानून तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई. आज हर जगह पुलिस गश्त की जा रही है. संवेदनशील जगहों पर स्थाई तैनाती की गई है. अब स्थिति शांतिपूर्ण है. हमें जानकारी मिली है कि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। आठ लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की पहचान की जा रही है."

कर्फ्यू और इंटरनेट रहेगा बैन

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला ने कहा कि कल सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि कटक में इंटरनेट प्रतिबंध 24 घंटे के लिए बढ़ा दिए गए हैं. उन्होंने कहा, "फ़िलहाल, इंटरनेट प्रतिबंध 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है. हम इस बात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं कि लोग कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और प्रशासन के साथ कैसा सहयोग कर रहे हैं. आज रात और कल सुबह की स्थिति के आधार पर, हम कर्फ्यू बढ़ाने या उसमें ढील देने और इंटरनेट बंद करने के बारे में निर्णय लेंगे."

पुलिसकर्मी भी हुए घायल

