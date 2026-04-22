LPG सिलेंडर की किल्लत से छुटकारा दिलाएगा Plan- B? 2 महीने में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

PNG Connection Registration: भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है. जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 40-45%, कतर से आती है.

देश के कई हिस्सों में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ती जा रही है. बुकिंग करने के बावजूद लोगों को 10-15 दिन तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है. ऐसे में लोगों का रुझान पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन की तरफ बढ़ रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 से अब तक 5.01 लाख कंज्यूमर नए PNG कनेक्शन ले चुके हैं, जबकि लगभग 5.68 लोगों ने नए पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है.

दरअसल, मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से भारत में तेल और गैस का संकट गहरा गया है. भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा खाड़ी के देशों से आयात करता है. जिसमें सबसे ज्यादा 40-45% कतर से आती है. लेकिन ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने की वजह से नेचुरल गैस की सप्लाई बंद हो गई है. जिसकी वजह से देश में घरेलू गैस की किल्लत सामने आ रही है.

इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए PNG कनेक्शन लगवाने का सुझाव दिया जा रहा है. सरकार कोशिश कर रही है कि घरों और उद्योगों में LPG की जगह PNG का इस्तेमाल किया जाए.

39 हजार से ज्यादा लोगों ने LPG कनेक्शन किया सरेंडर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 19 अप्रैल 2026 तक देश में लगभग 39,400 कंज्यूमर ने LPG कनेक्शन सरेंडर करके PNG को अपनाया है. देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार पर फोकस किया जा रहा है. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) जैसी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वह घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनों की प्रक्रिया में तेजी लाए.

12.6 करोड़ तक PNG कनेक्शन करने का टारगेट

सरकार इस समय रोजाना 8 से 10 हजार नए कनेक्शन दे रही है, जिसे बढ़ाकर 20,000 करने का प्लान है. 2034 तक देश में PNG कनेक्शनों को बढ़ाकर 12.6 करोड़ तक करने का प्लान है.

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