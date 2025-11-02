श्रीकाकुलम मंदिर भगदड़ के मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को PMO देगा 50 हज़ार, अब तक 10 की मौत 25 घायल

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी के दिन भगदड़ मचने से मंदिर की रेलिंग टूट गई. इसमें 8 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाया है.

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी. मंदिर में भगदड़ मचने से रेलिंग टूट गई. इसमें 8 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है. 25 से ज़्यादा नागरिक घायल हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है.

Pained by the stampede in Venkateswara Swamy Temple in Srikakulam, Andhra Pradesh. My thoughts are with those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover soon.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who… — PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर संज्ञान लिया है. केंद्र सरकार ने भी सहायता राशि की घोषणा की है. मृतकों के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की गई है. जबकि घायल नागरिकों के लिए 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की गई है. मंदिर में श्रद्धालुओं की अचानक भीड़ बढ़ने से वहाँ भगदड़ मच गई. शुरुआती अनुमान यही है कि यह घटना इसी वजह से हुई.



