FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पूर्व बीजेपी नेता टी राजा का बड़ा बयान, कहा योगी मोदी न होते तो राममंदिर न होता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
श्रीकाकुलम मंदिर भगदड़ के मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को PMO देगा 50 हज़ार, अब तक 10 की मौत 25 घायल

श्रीकाकुलम मंदिर भगदड़ के मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को PMO देगा 50 हज़ार, अब तक 10 की मौत 25 घायल

आज 'CMS-03' सैटेलाइट होगी लॉन्च, नेवी के लिए होगा गेमचेंजर, पाकिस्तानी गतिविधियों पर स्पेस से रखी जाएगी नज़र

आज 'CMS-03' सैटेलाइट होगी लॉन्च, नेवी के लिए होगा गेमचेंजर, पाकिस्तानी गतिविधियों पर स्पेस से रखी जाएगी नज़र

दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका

कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका

ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप

ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप

Homeभारत

भारत

श्रीकाकुलम मंदिर भगदड़ के मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को PMO देगा 50 हज़ार, अब तक 10 की मौत 25 घायल

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी के दिन  भगदड़ मचने से मंदिर की रेलिंग टूट गई. इसमें 8 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 02, 2025, 05:21 AM IST

श्रीकाकुलम मंदिर भगदड़ के मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को PMO देगा 50 हज़ार, अब तक 10 की मौत 25 घायल

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़

Add DNA as a Preferred Source

आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई है. इस भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है. कई श्रद्धालु घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बचाव कार्य तेज़ी से चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है और मृतक आश्रितों को मदद राशि देने की घोषणा की है.

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी. मंदिर में भगदड़ मचने से रेलिंग टूट गई. इसमें 8 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है. 25 से ज़्यादा नागरिक घायल हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है.

 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर संज्ञान लिया है. केंद्र सरकार ने भी सहायता राशि की घोषणा की है. मृतकों के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की गई है. जबकि घायल नागरिकों के लिए 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की गई है. मंदिर में श्रद्धालुओं की अचानक भीड़ बढ़ने से वहाँ भगदड़ मच गई. शुरुआती अनुमान यही है कि यह घटना इसी वजह से हुई.


 

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
श्रीकाकुलम मंदिर भगदड़ के मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को PMO देगा 50 हज़ार, अब तक 10 की मौत 25 घायल
श्रीकाकुलम मंदिर भगदड़ के मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को PMO देगा 50 हज़ार, अब तक 10 की मौत 25 घायल
आज 'CMS-03' सैटेलाइट होगी लॉन्च, नेवी के लिए होगा गेमचेंजर, पाकिस्तानी गतिविधियों पर स्पेस से रखी जाएगी नज़र
आज 'CMS-03' सैटेलाइट होगी लॉन्च, नेवी के लिए होगा गेमचेंजर, पाकिस्तानी गतिविधियों पर स्पेस से रखी जाएगी नज़र
दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा के कारण इंडिया गेट भी हुआ गायब, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
IND-W vs SA-W Final Tickets: फाइनल के टिकटों के लिए मची होड़, महिला क्रिकेट को लेकर हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान
IND-W vs SA-W Final Tickets: फाइनल के टिकटों के लिए मची होड़, महिला क्रिकेट को लेकर हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान
Rashifal 2 November 2025: सिंह और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 2 November 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका
कैसे चुनें सही एयर प्यूरिफायर? यहां जानें आसान तरीका
ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप
ChatGPT से गलती से भी न पूछे ये 5 सवाल, बुरे फंस सकते हैं आप
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी
November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें
November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE