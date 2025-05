प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला देश के नाम संबोधन होगा. इससे पहले पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोमवार को अपने आवास पर शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की थी. जिसमें रक्षा मंक्षी राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल CDS अनिल चौहान और तीनों सेना के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

यह बैठक पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनावपूर्ण शांति के बीच हुई, जहां फिलहाल सीजफायर के उल्लंघन की कोई नई घटना सामने नहीं आई है. दरअसल, शनिवार शाम को पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था. भारतीय थल सेना के महानिदेशक सैन्य अभियान (डीजीएमओ) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल एके भारती (Ak Bharti) ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी.

भारतीय सेना ने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' पूरी तरह सफल रहा और आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया. LoC पार किए हमने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि अब आतंकवादियों ने सिविलियन्स और पर्यटकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया था.

Prime Minister Narendra Modi will address the nation at around 8 PM today. pic.twitter.com/NobQiY66Nh