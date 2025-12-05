FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इंडिगो क्राइसिस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल | प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद | राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन थीं रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा, 95 की उम्र में ली आखिरी सांस, भारत में रखी थी Lakme ब्रांड की नींव

कौन थीं रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा, 95 की उम्र में ली आखिरी सांस, भारत में रखी थी Lakme ब्रांड की नींव

HSSC CET Result 2025 हुआ जारी, इस लिंक पर जाकर तुरंत डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

HSSC CET Result 2025 हुआ जारी, इस लिंक पर जाकर तुरंत डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 

सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक

शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक

प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के विदेशी दौरे के दौरान कौन संभालता है देश की जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के विदेशी दौरे के दौरान कौन संभालता है देश की जिम्मेदारी

इस महीने लॉन्‍च होगा Motorola Edge 70, 50MP के 3 कैमरा वायरलेस चार्जिंग के अलावा मिलेंगे ये फीचर्स

इस महीने लॉन्‍च होगा Motorola Edge 70, 50MP के 3 कैमरा वायरलेस चार्जिंग के अलावा मिलेंगे ये फीचर्स

Homeभारत

भारत

Putin In India: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का किया स्वागत, तोहफे में दी रूसी भाषा में लिखी श्रीमद्भगवद्गीता 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति का आवास पर ले जाकर स्वागत किया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम ने पुतिन को उपहार स्वरूप श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 05, 2025, 08:45 AM IST

Putin In India: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का किया स्वागत, तोहफे में दी रूसी भाषा में लिखी श्रीमद्भगवद्गीता 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत की यात्रा पर गुरुवार की शाम नई दिल्ली पहुंचे. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी से पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. यहां राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग को भारत और रूस के झंडों से सजाया गया है. इसके साथ ही खास लाइटिंग से पीएम आवास को सजाया गया. रात को डिनर पर पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को आमंत्रित किया.

पुतिन को पीएम ने गिफ्ट की श्रीमद्भगवद्गीता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति का आवास पर ले जाकर स्वागत किया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम ने पुतिन को उपहार स्वरूप श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की. इसे लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट लिखकर बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की है.गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं. पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई फोटो में राष्ट्रपति पुतिन श्रीमद्भगवद्गीता को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने किया पोस्ट

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि अपने दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. भारत-रूस की दोस्ती पुरानी है, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है. एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में साथ निकलने से पहले दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और अभिवादन किया. उन्होंने स्वागत समारोह के हिस्से के तौर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थोड़ी देर के लिए देखा और उसकी सराहना की.

आज होगा 23वां भारत रूस वार्षिक समिट

शुक्रवार को होने वाला 23वां भारत-रूस वार्षिक समिट ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका की तरफ से पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाया गया है. यह समिट ट्रेड और एनर्जी पार्टनरशिप पर चर्चा के साथ-साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर भी फोकस करेगा. शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में होने वाली औपचारिक बातचीत से पहले रूसी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा. पुतिन महात्मा गांधी मेमोरियल पर पुष्प अर्पित भी करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के विदेशी दौरे के दौरान कौन संभालता है देश की जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के विदेशी दौरे के दौरान कौन संभालता है देश की जिम्मेदारी
इस महीने लॉन्‍च होगा Motorola Edge 70, 50MP के 3 कैमरा वायरलेस चार्जिंग के अलावा मिलेंगे ये फीचर्स
इस महीने लॉन्‍च होगा Motorola Edge 70, 50MP के 3 कैमरा वायरलेस चार्जिंग के अलावा मिलेंगे ये फीचर्स
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? यहां जानिए महत्वपूर्ण अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? यहां जानिए महत्वपूर्ण अपडेट
हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा
हफ्ते का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? Guinness World Records ने किया बड़ा खुलासा
MORE
Advertisement
धर्म
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
MORE
Advertisement