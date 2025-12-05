Putin In India: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का किया स्वागत, तोहफे में दी रूसी भाषा में लिखी श्रीमद्भगवद्गीता 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति का आवास पर ले जाकर स्वागत किया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम ने पुतिन को उपहार स्वरूप श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत की यात्रा पर गुरुवार की शाम नई दिल्ली पहुंचे. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी से पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. यहां राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग को भारत और रूस के झंडों से सजाया गया है. इसके साथ ही खास लाइटिंग से पीएम आवास को सजाया गया. रात को डिनर पर पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को आमंत्रित किया.

पुतिन को पीएम ने गिफ्ट की श्रीमद्भगवद्गीता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति का आवास पर ले जाकर स्वागत किया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम ने पुतिन को उपहार स्वरूप श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की. इसे लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट लिखकर बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की है.गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं. पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई फोटो में राष्ट्रपति पुतिन श्रीमद्भगवद्गीता को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने किया पोस्ट

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि अपने दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. भारत-रूस की दोस्ती पुरानी है, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है. एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में साथ निकलने से पहले दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और अभिवादन किया. उन्होंने स्वागत समारोह के हिस्से के तौर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थोड़ी देर के लिए देखा और उसकी सराहना की.

आज होगा 23वां भारत रूस वार्षिक समिट

शुक्रवार को होने वाला 23वां भारत-रूस वार्षिक समिट ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका की तरफ से पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाया गया है. यह समिट ट्रेड और एनर्जी पार्टनरशिप पर चर्चा के साथ-साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर भी फोकस करेगा. शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में होने वाली औपचारिक बातचीत से पहले रूसी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा. पुतिन महात्मा गांधी मेमोरियल पर पुष्प अर्पित भी करेंगे.

