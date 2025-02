PM Modi US Visit: पीएम मोदी फ्रांस के दौरे के बाद सीधे यूएस पहुंचे हैं. उन्होंने अमेरिकी सरजमीन पर अपना कदम रखते ही यूएस की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से भेंट की है. इस बीच दोनों ही नेताओं के दरम्यान कई अहम मुद्दों पर चार्चा हुई. पीएम मोदी और तुलसी दोनों ही एक-दूसरे के साथ पूरे उत्साह के साथ मिले. आपको बताता चलें कि पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचते ही वहां उनके स्वागत में भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी. दरअसल इस मुलाकात से कुछ ही समय पहले तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद की शपथ ली हैं. तुलसी गबार्ड अमेरिकी मूल की एक प्रभावशाली हिंदू नेता हैं. वो वहां गर्वनर की भुमिका भी अदा कर चुकी हैं. उनकी एक बड़ी पहचान अमेरिकी सियासत में प्रो-भारत और प्रो-हिंदू नेता के तौर पर होती है.

पीएम मोदी ने एक्स पर मुलाकात को लेकर जानकारी दी

पीएम मोदी की ओर से इस भेंट को लेकर सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट लिखी गई. इस पोस्ट में जिक्र किया गया कि 'वाशिंगटन में यूएस की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से भेंट हुई. उन्हें उनकी नियुक्ति को लेकर ढेर सारी शुभकमनाएं दीं. भारत-अमेरिका दोस्ती के अलग-अलग पहलुओं पर बातचीत हुई. इस दोस्ती की वो बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं.' अमेरिका में अपना कदम रखते ही पीएम मोदी सीधे ब्लेयर हाउस के लिए रवाना हो गए. वहां पर प्रवासी भारतीयों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया. उनकी ओर से पीएम मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई. उनके समर्थक वहां 'भारत माता की जय' और 'मोदी-मोदी' की जयकारा लगते दिखे. पीएम मोदी की ओर से इस गर्मजोशी के लिए आभार भी प्रकट किया गया.

Met USA’s Director of National Intelligence, @TulsiGabbard in Washington DC. Congratulated her on her confirmation. Discussed various aspects of the India-USA friendship, of which she’s always been a strong votary. pic.twitter.com/w2bhsh8CKF