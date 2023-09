पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, एक यात्री ने संस्कृत में दी शुभकामनाएं

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर-21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया. द्वारका सेक्टर-21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन करने के से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की. इस दौरान मेट्रो में यात्रा कर रही एक लड़की ने उन्हें संस्कृत में जन्मदिन की बधाई दी. इस दौरान पीएम मोदी मुस्कराते नजर आए.

पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो में सवार होकर यशोभूमि तक गए. इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी यात्रियों के संग बातचीत की. मेट्रो यात्रा के दौरान का कई फोटो और वीडियो समाने आया है. सामने आए वीडियो में पीएम मोदी को मेट्रो में एक छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए भी देखा जा रहा है. इस बीच पीएम ने यात्रियों के साथ बातचीत की और उनके मेट्रो के अनुभव को भी जाना. इस दौरान एक महिला यात्री से पीएम मोदी ने बातचीत की. महिला यात्री ने संस्कृत भाषा में खास अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. इसके साथ कुछ और महिलाओं ने गाना गाकर पीएम को जन्मदिन की बधाई दी.

#WATCH | A traveller in Delhi Metro wishes Prime Minister Narendra Modi in the Sanskrit language on his 73rd birthday. pic.twitter.com/7inQ7Pt4Th

मेट्रो के कर्मचारियों से की बातचीत



मेट्रो के कर्मचारियों से की बातचीत मेट्रो से उतरने के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की. मेट्रो यात्रा के बाद पीएम यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) पहुंचे. जहां पीएम मोदी ने यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कुम्हारों और मोचियों से भी मुलाकात की.

#WATCH | Passengers in Delhi metro extend their wishes to Prime Minister Narendra Modi on his 73rd birthday. PM Modi travelled by metro, earlier today pic.twitter.com/fZjxjqzExa