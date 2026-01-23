PM मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा: केरल को मिलेगी नई परियोजनाओं की सौगात; तमिलनाडु में होगी चुनावी हुंकार

प्रधानमंत्री मोदी आज केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और तमिलनाडु में एक विशाल जनसभा के माध्यम से आगामी चुनावों के लिए भाजपा के प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों—केरल और तमिलनाडु—का दौरा कर आगामी राजनीतिक और विकासपरक एजेंडा स्पष्ट कर दिया है. प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि चुनावी दृष्टिकोण से भी इसे बेहद अहम माना जा रहा है.

केरल को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार

दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री केरल पहुंचेंगे, जहां वे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसमें रेलवे, जल परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. पीएम का मुख्य जोर केरल के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर है.

तमिलनाडु में चुनावी बिगुल

केरल के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु का रुख करेंगे. यहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे राज्य में आगामी चुनावों के लिए भाजपा के आधिकारिक 'चुनावी शंखनाद' के रूप में देखा जा रहा है. तमिलनाडु की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पीएम 'तमिल संस्कृति' और 'विकास' के मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकते हैं.

रोड शो और शक्ति प्रदर्शन

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दोनों राज्यों में भव्य तैयारियां की गई हैं. कई स्थानों पर रोड शो का भी आयोजन किया गया है, जहां पीएम मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे. भाजपा कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर भारी उत्साह है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के संकल्प को दर्शाता है.

सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर

प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में तमिल भाषा की प्राचीनता और केरल की समृद्ध परंपराओं का जिक्र करते हैं. इस दौरे के दौरान भी वे स्थानीय संस्कृति और विरासत के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर दक्षिण की जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने का प्रयास करेंगे.

विपक्षी किलों में सेंध लगाने की रणनीति

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी का यह दौरा उन राज्यों में भाजपा की उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जहां क्षेत्रीय दल पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं. विकास की योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' का संदेश घर-घर पहुंचाना चाहती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से