ब्रेकिंग न्यूज़

उज्जैन बवाल मामले में बड़ा अपडेट, उज्जैन के तराना में धारा 163 लागू | कटरा- वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई, बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई, श्रद्धालुओं को कटरा में रोका गया | कानपुर में सट्टाबाजी गिरोह पर नकेल, यूपी के कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, कानपुर-छापेमारी में 2 करोड़ कैश बरामद | धार- दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी | दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, दिल्ली-NCR में कई जगहों पर हल्की बारिश | हिमाचल- शिमला समेत कई जगहों पर बर्फबारी, श्रीनगर, बारामूला समेत कई जगह बर्फबारी

₹150000000000 का नुकसान... विमान हादसा और उड़ानें बंद रहने के कारण इस एयरलाइन को तगड़ा झटका

PM मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा: केरल को मिलेगी नई परियोजनाओं की सौगात; तमिलनाडु में होगी चुनावी हुंकार

आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?

मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

भारत

भारत

PM मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा: केरल को मिलेगी नई परियोजनाओं की सौगात; तमिलनाडु में होगी चुनावी हुंकार

प्रधानमंत्री मोदी आज केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और तमिलनाडु में एक विशाल जनसभा के माध्यम से आगामी चुनावों के लिए भाजपा के प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे.

Pragya Bharti

Updated : Jan 23, 2026, 08:42 AM IST

PM मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा: केरल को मिलेगी नई परियोजनाओं की सौगात; तमिलनाडु में होगी चुनावी हुंकार

Pm Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों—केरल और तमिलनाडु—का दौरा कर आगामी राजनीतिक और विकासपरक एजेंडा स्पष्ट कर दिया है. प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि चुनावी दृष्टिकोण से भी इसे बेहद अहम माना जा रहा है.

केरल को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार

दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री केरल पहुंचेंगे, जहां वे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसमें रेलवे, जल परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. पीएम का मुख्य जोर केरल के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर है.

तमिलनाडु में चुनावी बिगुल

केरल के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु का रुख करेंगे. यहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे राज्य में आगामी चुनावों के लिए भाजपा के आधिकारिक 'चुनावी शंखनाद' के रूप में देखा जा रहा है. तमिलनाडु की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पीएम 'तमिल संस्कृति' और 'विकास' के मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकते हैं.

रोड शो और शक्ति प्रदर्शन

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दोनों राज्यों में भव्य तैयारियां की गई हैं. कई स्थानों पर रोड शो का भी आयोजन किया गया है, जहां पीएम मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे. भाजपा कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर भारी उत्साह है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के संकल्प को दर्शाता है.

सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर

प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में तमिल भाषा की प्राचीनता और केरल की समृद्ध परंपराओं का जिक्र करते हैं. इस दौरे के दौरान भी वे स्थानीय संस्कृति और विरासत के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर दक्षिण की जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने का प्रयास करेंगे.

विपक्षी किलों में सेंध लगाने की रणनीति

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी का यह दौरा उन राज्यों में भाजपा की उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जहां क्षेत्रीय दल पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं. विकास की योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' का संदेश घर-घर पहुंचाना चाहती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
