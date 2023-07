INDIA पर मोदी का तंज, 'ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम में भी इंडिया'

डीएनए हिंदी: संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन कार्यवाही भी हंगामे की वजह से प्रभावित हो रही है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संसदीय दल की बैठक हुई. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर तंज कसा. पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम लेने से नहीं हो जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम में भी इंडिया था.

बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ और हताश है. उसके रवैये से ऐसा लह रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है. यह बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग हुई. पीएम मोदी के अलावा, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इसमें शामिल रहा. गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष जे पी नड्डा समेत तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में विपक्ष के गठबंधन को जमकर कोसा.

