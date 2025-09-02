Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

Punjab Police को गच्चा देकर फरार हुए AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जानें किस कांड के हैं आरोपी?

तेंलगाना: पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क ने किया संन्यास का ऐलान, इस वजह से नहीं खेलेंगे T20I

मां के अपमान पर RJD-कांग्रेस पर जमकर बरसे मोदी, बोले मेरी नहीं, देश की हर मां का अपमान, जनता देगी जवाब

बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट! कम बजट में 'Lokah Chapter 1: Chandra' ने पहले 5 दिनों में ही कर ली रिकॉर्ड तोड़ कमाई

कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

Indore News: लापरवाही की हद: सरकारी अस्पताल में चूहों ने नोच डाले दो नवजात बच्चों के शरीर, जांच का आदेश जारी

Fat Cutter Foods for Cholesterol: इन 5 फैट कटर फूड्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बर्न करेंगे, बढ़ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

इस वजह से पड़ी थी रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली के रिश्ते में खटास, विकेटकीपर ने खुद किया खुलासा

Punjab Police को गच्चा देकर फरार हुए AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जानें किस कांड के हैं आरोपी?

Punjab Police को गच्चा देकर फरार हुए AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जानें किस कांड के हैं आरोपी?

तेंलगाना: पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

Homeभारत

भारत

मां के अपमान पर RJD-कांग्रेस पर जमकर बरसे मोदी, बोले मेरी नहीं, देश की हर मां का अपमान, जनता देगी जवाब

मोदी ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस को वह भले ही माफ कर दें, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 02, 2025, 03:14 PM IST

मां के अपमान पर RJD-कांग्रेस पर जमकर बरसे मोदी, बोले मेरी नहीं, देश की हर मां का अपमान, जनता देगी जवाब
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंक किया. उन्होंने यह शुभारंभ वर्चुअल रूप से किया. इसमें राज्य की दीविका दीदियों को सौगात दी. इसके मौके पर पीएम ने जनता को दीदियों को संबोधित करने के साथ ही लालू यादव पर निशाना सीधा.  उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से उनकी मां को अपमानित किया गया. उन्हें गालियां दी गई. यह मेरा अपमान नहीं है यह देश की सभी माताओं का अपमान है. 

मोदी ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस को वह भले ही माफ कर दें, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे. मोदी ने दरभंगा में हाल में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे जाने से पैदा हुए विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि उनकी मां को अपशब्द कहना उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है जो ‘भारत माता’ का अपमान करते हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए.

राजनीति से नहीं था लेना देना

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था तो उनका क्या दोष था. उनके लिए अपशब्द क्यों कहे गए?’’ प्रधानमंत्री ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए एक नयी सहकारी पहल का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करने के मौके पर दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं. उन्होंने कांग्रेस सहयोगी राजद पर हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी महिलाओं से बदला लेना चाहती है क्योंकि बिहार में उसकी सरकार उन्हीं की वजह से सत्ता से बाहर हुई थी.

महिलाओं को लेकर होती है ऐसी सोच

मोदी ने कहा, ‘‘माताओं को अपशब्द कहने वाले लोगों की सोच यही होती है कि महिलाएं कमजोर होती हैं. मेरी मां को अपशब्द कहना बिहार की बेटियों और बहनों का अपमान है.’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने हमेशा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम किया है. पीएम मोदी ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए ‘बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड’ नामक सहकारी संस्था का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया. उन्होंने इस नयी सहकारी संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये हस्तांतरित करते हुए कहा कि यह संस्था बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर
कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर
नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का
नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का
PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...
19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...
Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE